Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan: Bu Süreçte Sahiplenilmeye İhtiyacımız Var

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Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Eyüpspor'a 3-1 yenilen ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'da teknik direktör Cihat Arslan, "Bu süreçte sahiplenilmeye, bütünleşmeye ihtiyacımız var." dedi.

Arslan, AA muhabirine, Eyüpspor karşısında önemli bir puan kaybı yaşadıklarını belirtti.

Rakiplerinin şampiyonluğu garantilediği için maça rahat çıktığını vurgulayan Arslan, şöyle konuştu:

"Kritik pozisyonlarda hatalarımız oldu. Rakibin kaliteli oyuncuları var. Futbolda bazen maça nasıl hazırlandığınız çok değerli, psikoloji önemli. Bütünleşemiyoruz, kimsenin kimseden haberi yok. Destek sıkıntısı var. Diğer rakipler bütünleşirken bizim dağılmamamız gerekiyor, bunu özellikle istiyorum. Herkes elinden geleni yapıyor, destek olanlara teşekkür ediyorum. Biraz daha bu süreçte sahiplenilmeye, bütünleşmeye ihtiyacımız var."

Lige tutunma mücadelesi veren Şanlıurfaspor, 33. haftada Ahlatcı Çorum FK ile deplasmanda, son hafta ise seyircisi önünde Manisa FK ile karşılaşacak.

Şanlıurfaspor, 33. haftaya 34 puanla 14. sırada girdi.