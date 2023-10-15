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Millilerimiz için şanssız an! Yunus'un golü ofsayta takıldı - Son Dakika

Millilerimiz için şanssız an! Yunus'un golü ofsayta takıldı

Son Güncelleme: 15.10.2023 22:42

A Milli Takım'ın Letonya ile karşılaştığı maçta Yunus Akgün'ün 22. dakikada attığı gol dakikalar süren incelemenin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Türkiye'nin Letonya ile kozlarını paylaştığı maçta ceza sahasına gönderilen topu Barış Alper, bekletmeden Hakan Çalhanoğlu'na bıraktı. Onun gelişine vuruşu ıska geçti. Arkadan topu iyi takip eden Yunus kalabalığın içinden topu ağlarla buluşturdu.

HAKAN OFSAYTA TAKILDI

Golün ardından VAR, hakem Enea Jorgi'yi uyardı. Uzun bir süre bekleyen Jorgi, Hakan'ın ofsaytta olduğunu tespit etti ve golü geçersiz saydı.

GOLÜN GELİŞİMİ

22. dakikada sağ kanattan Ferdi'nin pasında Barış Alper topla buluştu ve pasında Hakan'ı buldu. Hakan'ın vuramadığı topta Yunus araya girdi ve topu ağlara gönderdi. VAR kontrolü sonrasında hakem gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Letonya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Millilerimiz için şanssız an! Yunus'un golü ofsayta takıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Millilerimiz için şanssız an! Yunus'un golü ofsayta takıldı - Son Dakika
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