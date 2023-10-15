Türkiye'nin Letonya ile kozlarını paylaştığı maçta ceza sahasına gönderilen topu Barış Alper, bekletmeden Hakan Çalhanoğlu'na bıraktı. Onun gelişine vuruşu ıska geçti. Arkadan topu iyi takip eden Yunus kalabalığın içinden topu ağlarla buluşturdu.
Golün ardından VAR, hakem Enea Jorgi'yi uyardı. Uzun bir süre bekleyen Jorgi, Hakan'ın ofsaytta olduğunu tespit etti ve golü geçersiz saydı.
22. dakikada sağ kanattan Ferdi'nin pasında Barış Alper topla buluştu ve pasında Hakan'ı buldu. Hakan'ın vuramadığı topta Yunus araya girdi ve topu ağlara gönderdi. VAR kontrolü sonrasında hakem gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Son Dakika › Spor › Millilerimiz için şanssız an! Yunus'un golü ofsayta takıldı - Son Dakika