Konyaspor'da teknik direktör Fahrudin Ömerovic ile yollar ayrıldı

Spor

Trendyol Süper Lig'de bu sezon sıkıntılı süreçlerden geçen ve küme düşüp düşmeyeceği henüz belli olmayan Konyaspor'da teknik direktör Fahrudin Omerovic ile yollar ayrıldı.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Yeşil-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Fahrudin Omerovic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Fahrudin Omerovic'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

İSTENENİ VEREMEDİ

Omerovic ile lig ve kupada toplam 17 maça çıkan Konyaspor; 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Konyaspor, ligin kalan döneminde Fenerbahçe, Samsunspor, Kayserispor ve Galatasaray ile karşılaşacak.