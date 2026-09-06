Santarelli: Dünyanın en iyi takımlarından birine karşı harika savaştık - Son Dakika
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Santarelli: Dünyanın en iyi takımlarından birine karşı harika savaştık

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Başantrenör Daniele Santarelli, İtalyan olmasına rağmen tüm enerjisini Türkiye için verdiğini belirterek takımıyla gurur duyduğunu söyledi.

A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, Avrupa şampiyonluğu için harika bir mücadele gösterdiklerini belirterek, "Dünyanın en iyi takımlarından birine karşı harika bir mücadeleyle savaştık. Kendimizle, takımımızla ve yaptığımız işle gurur duymamız gerekiyor" dedi.

CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, finalde İtalya'yı 3-2 yenerek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, ödül töreni sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Anlatacak çok fazla şey var. Yaz istediğimiz şekilde inanılmaz bitti. İnanılmaz işler başardık. Dünyanın en iyi takımlarından birine karşı harika bir mücadeleyle savaştık. Kendimizle, takımımızla ve yaptığımız işle gurur duymamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Dördüncü sette oyuncularımız inanılmaz bir iş başardı"

Maçın kırılma anlarını değerlendiren İtalyan çalıştırıcı, "Kazandığımız ikinci setten sonra maç dengeye geldi. Bundan sonra istediğimiz şeyleri sahaya koyabileceğimizi düşündüm. Üçüncü sette çok kötüydük. Ataklarda çok endişeli ve sinirliydik. Servis karşılama ve hücumda çok basit hatalar yaptık. Eğer bu kadar iyi takıma karşı bu tarz hatalar yaparsanız sizi mahvederler. Sonrasındaki sete Saliha ile başladım. Derya'yı servis karşılamada zorladıkları için manşetçi bir oyuncuyla başlamayı düşündüm. Benchteki bütün oyuncularımdan yardım almaya başladım. Oyuncularımız dördünce sette inanılmaz bir iş başardı. Muhteşem bir sonuç aldık" ifadelerini kullandı.

"Bu ülke için ne başardığımı ispatlamama gerek yok ama herkes bunu görmüştür"

İtalyan olarak İtalya karşısında kazandığı zaferin ardından duygularının sorulması üzerine ise Daniele Santarelli, "Ben İtalyanım. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama bütün enerjimi Türkiye için veriyorum. Sahip olduğum her şeyi bu takımın daha iyi şeyler yapması için harcıyorum. Bu ülkeyi ve bu ülkenin insanlarını çok seviyorum. Bu ülkeyle bir şeyler başarmayı, bu şekilde başarılı olmayı çok istiyorum. Bugün tabii ki baskı altında olduğum, zor bir gündü ama bu ülkede çalışmaktan çok mutluyum. Federasyonumuza çok teşekkür ediyorum. Bu ülke için ne yaptığımı ispatlamama gerek yok. Ama herhalde herkes bunu görmüştür" diye cevap verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Santarelli: Dünyanın en iyi takımlarından birine karşı harika savaştık - Son Dakika

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