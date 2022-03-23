Sapanca Gölü'nde kürekler şampiyonluk için çekiliyor - Son Dakika
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Sapanca Gölü'nde kürekler şampiyonluk için çekiliyor

23.03.2022 17:13
Sapanca Gölü'nde kürekler şampiyonluk için çekiliyor

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Sakarya'da düzenlenen Büyükler Türkiye Kupası yarışları başladı.

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Sakarya'da düzenlenen Büyükler Türkiye Kupası yarışları başladı. 2 bin metre mesafede gerçekleştirilen yarışlarda 15 kulüpten toplamda 100'e yakın lisanslı sporcu şampiyonluk için kürek çekmeye başladı.

Ev sahipliği yaptığı organizasyonlara bir yenisini daha ekleyen Sakarya, kürek heyecanı için de tüm hazırlıkları yaptı. Sapanca Gölü'ndeki Kırkpınar parkurunda 2 bin metre mesafede gerçekleştirilen yarışlarda, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da aralarında bulunduğu kulüplerden toplamda 100'e yakın lisanslı sporcu şampiyonluk için kürek çekmeye başladı. Bugün parkurda eleme yarışları gerçekleştirilirken, 24 Mart Perşembe günü U23 finalleri, 25 Mart Cuma günü ise büyük erkek-kadınların final yarışları yapılacak. Kupa yarışları 26- 27 Mart'ta 'master erkek-kadınlar ve deniz küreği' yarışlarıyla son bulacak. Tüm kategorilerde kazanan isimler ise yarışların tamamlanmasıyla belli olacak. - SAKARYA

Sapanca Gölü'nde kürekler şampiyonluk için çekiliyor
Sapanca Gölü'nde kürekler şampiyonluk için çekiliyor
Sapanca Gölü'nde kürekler şampiyonluk için çekiliyor
Sapanca Gölü'nde kürekler şampiyonluk için çekiliyor

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Sapanca Gölü, Türkiye, Sakarya, Kürek, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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