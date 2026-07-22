Sarıgöl'de Geleneksel Okçuluk Kursları Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika
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Sarıgöl'de Geleneksel Okçuluk Kursları Yoğun İlgi Görüyor

Sarıgöl\'de Geleneksel Okçuluk Kursları Yoğun İlgi Görüyor
22.07.2026 09:27
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Sarıgöl'de düzenlenen okçuluk kursları, gençlerin ata sporuna olan ilgisini artırıyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu kurslarına katılan kursiyerler, kısa sürede gösterdikleri gelişimle hedefleri tam isabetle vurmaya başladı. Yaz spor okullarına yoğun ilgi gösteren gençler, ata sporunu öğrenmenin heyecanını yaşıyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu kursları yoğun katılımla sürüyor. Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimlerde kursiyerler, attıkları oklarla hedefi tam isabetle vurarak dikkat çekiyor.

Ata sporu okçuluğa ilginin her geçen gün arttığını belirten Geleneksel Türk Okçuluğu Usta Öğreticisi Hakan Kuruca, kursiyerlerin kısa sürede önemli gelişim kaydettiğini söyledi.

Kuruca, "Kursumuza katılan öğrencilerimiz ata sporumuz olan okçuluğa büyük ilgi gösteriyor ve severek çalışıyor. Eğitimlerimiz sayesinde kursiyerlerimiz hedefleri tam isabetle vurmaya başladı. Derslerde sürekli sorular sorarak hem meraklarını gideriyor hem de kendilerini geliştirmeye çalışıyorlar. Okulların kapanmasıyla birlikte açılan yaz spor okullarındaki kursumuza her yaştan yaklaşık 100 kursiyer katılıyor. Amacımız ata sporumuzu sevdirmek, gençlerimizin boş zamanlarını sporla değerlendirmelerini sağlamak ve onları sağlıklı bireyler olarak geleceğe hazırlamaktır." dedi.

Sarıgöl Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yetkilileri de yaz boyunca devam edecek kurslarla çocuk ve gençleri sporla buluşturmaya devam edeceklerini belirtti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Kültür, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sarıgöl'de Geleneksel Okçuluk Kursları Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika

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