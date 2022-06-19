Sarıhamzalı Yüzme Havuzu'nda ilk kulaçlar atıldı - Son Dakika
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Sarıhamzalı Yüzme Havuzu'nda ilk kulaçlar atıldı

19.06.2022 15:20
Sarıhamzalı Yüzme Havuzu'nda ilk kulaçlar atıldı

Seyhan Belediyesince yaptırılan Sarıhamzalı Yüzme Havuzu törenle açıldı.

Seyhan Belediyesince yaptırılan Sarıhamzalı Yüzme Havuzu törenle açıldı.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, açılış töreninde, "Çalışmalarımızın en önemlilerinden bir tanesi spor. Kötü alışkanlık ve teknoloji bağımlılığından arınmanın da en temel yollarından bir tanesi spordur. Adanamızda spor denilince akla gelen öncelikli branşlar arasında yüzme gelir. Yüzme yaşam boyu sürecek ve herkesin yapabileceği bir daldır. Her sene kanallardaki ölümleri önlemek için havuzlar çok büyük bir önem taşımaktadır" dedi.

Sarıhamzalı Mahallesi'nde hizmete giren tesiste futbol sahası ve tenis kortunun da bulunduğunu ve kompleks olarak düşünülmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Akay, "Buranın yanı sıra yedi ayrı noktada da haftanın belirli günlerinde çocuklarımıza dört saat yüzme eğitimi sağlayacağız. Her türlü malzemeler bizler tarafından karşılanacak. Geçmişte olduğu gibi "Yenilmez armada" ruhunu yeniden canlandırmaya kararlıyız. Şampiyon yüzücüler yetiştirmek düşüncesindeyiz. Her hafta cuma günü bir açılış yaparak halkımız ile buluşacağız" diye konuştu.

Seyhan Belediyesi Sarıhamzalı Yüzme Havuzu'nun açılışına katılan Adana milletvekilleri Orhan Sümer, Ayhan Barut ve Sarıhamzalı Mahalle Muhtarı Mustafa Akbaş'ta törende yaptıkları konuşmalar ile Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'a böyle güzel bir tesisi Sarıhamzalıya kazandırmasından dolayı teşekkür ettiler. - ADANA

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Kaynak: İHA

Akif Kemal Akay, Seyhan, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sarıhamzalı Yüzme Havuzu'nda ilk kulaçlar atıldı - Son Dakika

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