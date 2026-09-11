Sarıyer, Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı; Bölükbaşı fırsat uyarısı yaptı - Son Dakika
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Sarıyer, Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı; Bölükbaşı fırsat uyarısı yaptı

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Sarıyer Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Bandırmaspor ile 1-1 berabere kalan takımının çok net fırsatları değerlendiremediğini söyledi. Bölükbaşı, bu şansların ilerleyen maçlarda daha iyi kullanılması gerektiğini belirtti.

Sarıyer Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, Bandırmaspor karşısında çok net pozisyonlar yakalamalarına rağmen bunları değerlendiremeyerek üstünlüğü koruyamadıklarını ve ilerleyen maçlarda bu şansları daha iyi kullanmaları gerektiğini söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Sarıyer, konuk ettiği Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında Sarıyer Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı açıklamalarda bulundu. Bölükbaşı, "Oyunun bize çok geldiği anlar oldu fakat değerlendiremediğimiz çok fırsatımız var. O anları değerlendirme konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Yani sonuçlandırma konusunda çok bariz pozisyonlarda birazcık daha rahat olmamız lazım. Oyuncuların emeğinden, arzusundan, isteğinden en ufak bir şüphem yok fakat 3. bölgede yakaladığımız pozisyonları değerlendiremezsek rakibe hem umut hem fırsat veriyoruz. Böyle olunca da 1-0 öne geçtiğimiz maçı berabere bitirdik. Rakibimizin de tabii emeğini boşa atmamak lazım. Onlar da oyunu aldılar, hak ettiler, mücadele ettiler, sonuna kadar bırakmadılar maçı. Ama bize çok bariz fırsatlar geldi, yani çok net fırsatlar geldi. Bunları ilerleyen maçlarda değerlendirmemiz lazım. Bu anlamda biraz sıkıntı yaşıyoruz, inşallah bundan sonraki maçlarda değerlendiririz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Trendyol, Sarıyer, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sarıyer, Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı; Bölükbaşı fırsat uyarısı yaptı - Son Dakika

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