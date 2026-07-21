Sarıyer'den Hedef: Üst Sıralar - Son Dakika
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Sarıyer'den Hedef: Üst Sıralar

Sarıyer\'den Hedef: Üst Sıralar
21.07.2026 13:36
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Bülent Bölükbaşı, Sarıyer'in yeni sezonda küme düşme hattında uzak, iddialı bir takım olmasını hedefliyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden SMS Grup Sarıyer'in teknik direktörü Bülent Bölükbaşı, yeni sezonda küme düşme hattında uzak, üst sıralar için mücadele eden iddialı bir takım olmayı hedeflediklerini söyledi.

Hazırlıklarını Bolu'da sürdüren İstanbul temsilcisi, teknik direktör Bülent Bölükbaşı yönetiminde günde çift antrenman yaparak yeni sezona hazırlanıyor.

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Bölükbaşı, kamp döneminin her zaman yoğun geçtiğini belirterek, "İlk etap her zaman yorucu oluyor. Bundan sonra hazırlık maçlarımızın sayısı artacak. Lige en iyi şekilde hazırlanabilmek için bu süreç çok önemli. Oyuncularımızın çalışma isteği ve arzusu bizi mutlu ediyor. İnşallah lige kadar eksiklerimizi de tamamlayıp, sezona hazır başlayacağız." diye konuştu.

Ligin başlangıcına kadar 3 hazırlık maçı daha oynayacaklarını aktaran teknik direktör Bölükbaşı, "Transfer çalışmalarımız sürüyor. İstediğimiz oyuncular yavaş yavaş kadromuza katılıyor. Yönetimimiz de bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Ancak ekonomik şartlar kulüplerin hareket alanını kısıtlıyor. Birden fazla bölgede eksiğimiz var. İnşallah bu eksikleri lig başlayana kadar tamamlayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Bölükbaşı, başarılı bir takım olabilmek için geniş ve kaliteli kadroya ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, "Elimizde bir kadro var ancak takımlar, yedek oyuncuları kadar güçlüdür. Bizim de bu anlamda eksiklerimiz bulunuyor. Onları tamamladığımızda; iyi mücadele eden, dinamik, seyir zevki yüksek ve oyuncuların da keyif aldığı bir takım ortaya çıkarmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Ligin başlamaması dolayısıyla hedef belirlemek için erken olduğuna değinen Bölükbaşı, "Ligdeki takımların durumları ve bütçeleri ortada. Dışarıdan bakıldığında çok fazla transfer yapıyor ve büyük harcamalar gerçekleştiriyormuşuz gibi görünebilir ancak durum öyle değil. Biz imkanlarımız doğrultusunda; ligde kalmayı, üst sıralar için mücadele etmeyi ve bulunduğumuz konumda iddialı bir takım olmayı hedefliyoruz. Şu anki hedefimiz bu." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Sarıyer, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sarıyer'den Hedef: Üst Sıralar - Son Dakika

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