Sarıyer, İbrahim Sehic'i Transfer Etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden SMS Grup Sarıyer, Bosna Hersekli file bekçisi İbrahim Sehic'i transfer ettiğini duyurdu.
Lacivert-beyazlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, kaleci İbrahim Sehic ile anlaşmaya varmıştır. Sehic'e hoş geldin diyor, lacivert-beyaz formamız altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
İbrahim Sehic, geçen sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Çorum FK ile tüm kulvarlarda 34 maça çıktı.
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