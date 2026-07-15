Sarıyer, İbrahim Sehic'i Transfer Etti - Son Dakika
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Sarıyer, İbrahim Sehic'i Transfer Etti

15.07.2026 20:45
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Sarıyer, Bosna Hersekli kaleci İbrahim Sehic ile anlaşma sağladı ve transferi duyurdu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden SMS Grup Sarıyer, Bosna Hersekli file bekçisi İbrahim Sehic'i transfer ettiğini duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, kaleci İbrahim Sehic ile anlaşmaya varmıştır. Sehic'e hoş geldin diyor, lacivert-beyaz formamız altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İbrahim Sehic, geçen sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Çorum FK ile tüm kulvarlarda 34 maça çıktı.

Kaynak: AA

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