Sarıyer Ligde İddialı

16.08.2025 22:06
Teknik Direktör Şenol Can, Sarıyer'in lige damga vurmak istediğini açıkladı.

Sarıyer Teknik Direktörü Şenol Can, Boluspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Sarıyer takımı olarak bu lige damga vurmak istiyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Sarıyer, konuk ettiği Boluspor ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın sonrasında düzenlenen basın toplantısında Sarıyer Teknik Direktörü Şenol Can açıklamalarda bulundu. Kendileri için oynanan maçın öneminin büyük olduğunu söyleyen Can, "Boluspor gibi iyi bir takıma karşı maçtan önce hedefimiz üç puandı. Baktığımız zaman ilk yarı istemediğimiz bir performans ortaya koyduk. 1-0 mağlup duruma düştük. İkinci yarı yaptığımız formasyon değişikliği ve oyuncularla içeride konuştuğumuzda daha iyi oynamamız gerektiğini, daha iyi şeyler yapabilir diye konuştuk. İkinci yarı takım çok iyi bir reaksiyon verdi. İkinci yarıyla birlikte maçın hakkı Sarıyer lehine olması gerekiyordu. Boluspor'u buradan tebrik ediyorum. İki takım da 1'er puanla sahadan ayrıldı. Şimdi biz önümüzdeki haftalara bakacağız. Her geçen gün ivmemizi yukarı doğru çekiyoruz. Sarıyer takımı olarak bu lige damga vurmak istiyoruz. Gerçekten zor bir ligde oynuyoruz. Bizim hedeflerimiz var. İnşallah önümüzdeki haftalarda 3 puanla tanışarak yukarılara doğru çıkacağız" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

