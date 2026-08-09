Sarıyer, Muğlaspor\'u 2-0 Yendi

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Sarıyer, konuk ettiği Muğlaspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

22. dakikada sağ kanattan Barış Alıcı'nın yaptığı ortada top, arka direkte Efecan Karaca'da kaldı. Bu oyuncunun ceza sahasının sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Ekrem Kılıçarslan meşin yuvarlağı kontrol etti.

36. dakikada Avramovski, Marcos Silva'yı geçip ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

42. dakikada sağ taraftan Barış Alıcı'nın yaptığı ortada savunmadan seken top kaleci Ekrem Kılıçarslan'da kalırken, altıpas üzerinde Doğancan Davas, savunmada Bilal Ceylan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.

44. dakikada kazanılan penaltı atışında beyaz noktanın başına geçen Emeka Eze'nin yaptığı vuruşta top sol alt köşeden ağlara gitti. 1-0

65. dakikada Barış Alıcı'nın pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Cebrail Karayel'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yakın köşeden filelerle buluştu. 2-0

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Melek Dakan, Ömer Lütfü Aydın, Esra Arıkboğa

Sarıyer: Sehic, Cebrail Karayel, Kaan Arslan, Caner Osmanpaşa (Attamah dk. 82), Eşref Korkmazoğlu, Poko, Marcos Silva, Efecan Karaca (Mahmut Celal Yücel dk. 90+1), Doğancan Davas (Tunahan Ergül dk. 72), Barış Alıcı (Dalo dk. 82), Emeka Eze (Batuhan Kör dk. 82)

Yedekler: Ahmet Göcen, Erdi Dikmen, Hasan Berat Kayalı, Emirhan Özkan, Abdullah Emre Oğuz

Teknik Direktör: Bülent Bölükbaşı

Muğlaspor: Ekrem Kılıçarslan, Bilal Ceylan, Yiğit Fidan, Alihan Kazmaz, Batuhan Yılmaz (Ali Barak dk. 63), Ali Kaan Güneren (Yasin Uzunoğlu dk. 77), Çelhaka (Selim Dilli dk. 77), Bouajila (Mamady Diarra dk. 63), Avramovski, Camaj (Ozan Sol dk. 82), Poyraz Efe Yıldırım

Yedekler: Arel Ekinci, Orhan Nahırcı, Yiğitali Bayrak, Oğuzhan Özleşen, Emre Şimşek

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Goller: Emeka Eze (dk. 44 pen.), Cebrail Karayel (dk. 65) (Sarıyer)

Sarı kartlar: Bilal Ceylan (Sarıyer), Yiğit Fidan, Bilal Ceylan, Selim Dilli (Muğlaspor)