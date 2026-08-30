Saros Körfezi’nde Zafer Bayramı’na özel yüzme yarışmasında 200’ü aşkın sporcu kulaç attı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Saros Körfezi’nde Zafer Bayramı’na özel yüzme yarışmasında 200’ü aşkın sporcu kulaç attı

Saros Körfezi’nde Zafer Bayramı’na özel yüzme yarışmasında 200’ü aşkın sporcu kulaç attı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Saros Körfezi'nde ilk kez düzenlenen açık su yüzme yarışı, 200'ü aşkın sporcunun katılımıyla yapıldı. 1200 metrelik parkurda mücadele eden sporculara ödülleri törenle verildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Saros Körfezi Açık Su Yüzme Yarışması, Edirne'nin Keşan ilçesindeki Gökçetepe Tabiat Parkı önlerinde 200'ü aşkın sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Saros Körfezi'nin doğal güzellikleri eşliğinde Gökçetepe Tabiat Parkı önlerinde düzenlenen yarışa, Türkiye'nin farklı illerinden 200'ü aşkın sporcu katıldı. Belirlenen 1200 metrelik parkurda mücadele etmek üzere aynı anda Saros'un serin sularına giren sporcular, varış noktasına doğru kulaç atmaya başladı. Kadın ve erkek kategorilerinin yanı sıra çeşitli yaş gruplarının da katılımıyla gerçekleştirilen yarışı vatandaşlar heyecanla takip etti.

Yarışların tamamlanmasının ardından saat 12.00'de ödül ve madalya töreni düzenlendi.

Törene Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan, daire müdürleri, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, Ağustos ayının "fetihler ayı" olarak nitelendirildiğini ifade eden Sezer, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinliklerin ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlanacağını söyledi. Saros Körfezi'nin doğal güzelliklerine değinen Sezer, Saros Körfezi'nin kendi kendini temizleyebilme özelliğine dikkat çekti.

Konuşmanın ardından dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri takdim edildi. Yarışma sonucunda, tank batığı istikametinde oluşturulan özel rotaya ilk ulaşan sporcuya ise "Onur Ödülü" verildi.

Kaynak: İHA

Saros Körfezi, Etkinlik, Çevre, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Saros Körfezi’nde Zafer Bayramı’na özel yüzme yarışmasında 200’ü aşkın sporcu kulaç attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yine puan aldılar Gençlerbirliği Barcelona’ya döndü Yine puan aldılar! Gençlerbirliği Barcelona'ya döndü
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor YÖK düğmeye bastı Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! YÖK düğmeye bastı
Daha neler göreceğiz POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi Daha neler göreceğiz? POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi
Trump: Venezuela ile “dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını“ yaptık Trump: Venezuela ile "dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını" yaptık
Ülkenin başkenti karıştı Silah ve patlama sesleri duyuldu Ülkenin başkenti karıştı! Silah ve patlama sesleri duyuldu
Bu takımın şakası yok İlk maçta dinlene dinlene gol attılar Bu takımın şakası yok! İlk maçta dinlene dinlene gol attılar

15:26
Girne açıklarında batan gemide 6 kişi hayatını kaybetti
Girne açıklarında batan gemide 6 kişi hayatını kaybetti
15:24
Girne açıklarında batan gemiden kurtulan yolcudan vahim iddia: ’Geri dön’ dedik, inatla dönmedi
Girne açıklarında batan gemiden kurtulan yolcudan vahim iddia: 'Geri dön' dedik, inatla dönmedi
14:59
Murat Ağırel, Melih Gökçek haberinin ardından tanık sıfatıyla ifadeye çağırıldı
Murat Ağırel, Melih Gökçek haberinin ardından tanık sıfatıyla ifadeye çağırıldı
14:48
KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı: Gemide can kaybı var, sayısını bilmiyoruz
KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı: Gemide can kaybı var, sayısını bilmiyoruz
14:44
Girne açıklarında batan gemide kurtarma çalışmaları sürüyor: Zamanla yarış kamerada
Girne açıklarında batan gemide kurtarma çalışmaları sürüyor: Zamanla yarış kamerada
14:14
Girne açıklarında alabora olan gemiden dehşet verici görüntüler: Batıyoruz...
Girne açıklarında alabora olan gemiden dehşet verici görüntüler: Batıyoruz...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2026 15:50:26. #7.12#
SON DAKİKA: Saros Körfezi’nde Zafer Bayramı’na özel yüzme yarışmasında 200’ü aşkın sporcu kulaç attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement