Saros Körfezi’nde Zafer Bayramı’na özel yüzme yarışmasında 200’ü aşkın sporcu kulaç attı

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Saros Körfezi Açık Su Yüzme Yarışması, Edirne'nin Keşan ilçesindeki Gökçetepe Tabiat Parkı önlerinde 200'ü aşkın sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Saros Körfezi'nin doğal güzellikleri eşliğinde Gökçetepe Tabiat Parkı önlerinde düzenlenen yarışa, Türkiye'nin farklı illerinden 200'ü aşkın sporcu katıldı. Belirlenen 1200 metrelik parkurda mücadele etmek üzere aynı anda Saros'un serin sularına giren sporcular, varış noktasına doğru kulaç atmaya başladı. Kadın ve erkek kategorilerinin yanı sıra çeşitli yaş gruplarının da katılımıyla gerçekleştirilen yarışı vatandaşlar heyecanla takip etti.

Yarışların tamamlanmasının ardından saat 12.00'de ödül ve madalya töreni düzenlendi.

Törene Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan, daire müdürleri, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, Ağustos ayının "fetihler ayı" olarak nitelendirildiğini ifade eden Sezer, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinliklerin ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlanacağını söyledi. Saros Körfezi'nin doğal güzelliklerine değinen Sezer, Saros Körfezi'nin kendi kendini temizleyebilme özelliğine dikkat çekti.

Konuşmanın ardından dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri takdim edildi. Yarışma sonucunda, tank batığı istikametinde oluşturulan özel rotaya ilk ulaşan sporcuya ise "Onur Ödülü" verildi.