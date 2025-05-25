Sarunas Jasikevicius: Oyuncularla beraber başardım

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, EuroLeague zaferinin ardından açıklamalarda bulundu.

''OYUNCULARLA BERABER BAŞARDIM''

Oyuncularıyla birlikte zafere ulaştığını söyleyen Jasikevicius, "Çok kalp kırıklığı yaşadım. Bu oyuncularla beraber başardım." dedi.

Monaco'ya şapka çıkardığını söyleyen başarılı antrenör, "Çok girdim maç içinde sahaya, olmak istemedim. Oyuncularımı çok uyardım. Monaco'yu çok tebrik ediyorum. Daha önce de söylemiştim, buraya gelen her takım kazanabilirdi. Monaco da kazanabilirdi, harika takım. Onlara da şapkayı çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Jasikevicius ayrıca, "Zor zamanlarım oldu. Buna hiç şüphe yok. Biz birlikte kaldık. Hep bir yolunu bulduk. Takım olarak hayatta kaldık. Ocaktan beri çok iyi oynadık." ifadelerini kullandı.