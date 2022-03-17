Şaşırtan sonuçlar çıktı! Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar netleşti - Son Dakika
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Şaşırtan sonuçlar çıktı! Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar netleşti

17.03.2022 01:06
Şaşırtan sonuçlar çıktı! Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar netleşti

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda iki rövanş karşılaşması da sona erdi. Real Madrid, Paris Saint-Germain'i toplamda 3-2'lik skorla elerken, Villarreal Juventus'u deplasmanda 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu sona erdi. Nefes kesen mücadelelere sahne olan turda Paris Saint-Germain, Manchester United ve Inter gibi güçlü ekipler elendi.

JUVENTUS, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN ELENDİ

Real Madrid-Paris Saint-Germain eşleşmesi son 16 turunun en akılda kalıcı maçlarını futbolseverlere izletti. Fransa'da Mbappe'nin golüyle İspanyol devini yenen PSG, deplasmanda ise yıkımı yaşadı. Benzema'nın hat-trick yaptığı maçta rakibine 3-1 yenilen Messi ve arkadaşları turnuvaya veda etti. Öte yandan turun en çarpıcı sonuçlarından birine imza atan Villarreal, Juventus'u 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

İşte çeyrek finale yükselen takımlar:

  • Liverpool
  • Bayern Münih
  • Manchester United
  • Real Madrid
  • Atletico Madrid
  • Benfica
  • Villarreal
  • Chelsea
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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu

Paris Saint Germain, Şampiyonlar Ligi, Real Madrid, Juventus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şaşırtan sonuçlar çıktı! Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar netleşti - Son Dakika


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