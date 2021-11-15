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Satranç turnuvasında ter döktüler - Son Dakika

Satranç turnuvasında ter döktüler

15.11.2021 16:31
Satranç turnuvasında ter döktüler

Sivas'ta 100 sporcunun katılımı ile "Atatürk'ü Anma Satranç Turnuvası" gerçekleştirildi.

Sivas'ta 100 sporcunun katılımı ile "Atatürk'ü Anma Satranç Turnuvası" gerçekleştirildi. Turnuva sonunda dereye girenlere ödül verildi.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Satranç İl Temsilciliği organizesinde Sivas'ta "Kasım Atatürk'ü Anma Satranç Turnuvası" gerçekleştirildi.

Mecnun Otyakmaz Spor Salonunda 2 gün süren turnuvaya 100 sporcu katıldı. Sporcular rakipleriyle kıyasıya mücadele ederek dereceye girebilmek için zekalarını kullandı. Turnuva sonunda dereceye girenlere kupa ve madalya verildi. Ödülleri Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Satranç İl Temsilcisi Hasan Yıldırım, hakemler ve veliler tarafından verildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, dereceye giren sporcuları tebrik etti. - SİVAS

Satranç turnuvasında ter döktüler
Satranç turnuvasında ter döktüler
Satranç turnuvasında ter döktüler
Satranç turnuvasında ter döktüler
Satranç turnuvasında ter döktüler
Satranç turnuvasında ter döktüler

Mustafa Kemal Atatürk, Satranç Turnuvası, Kasım, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Satranç turnuvasında ter döktüler - Son Dakika Spor


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