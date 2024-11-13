Savcılık, Galatasaray\'ın illegal bahis reklamı için kararını verdi

Spor

Bahçeli\'nin gazeteciyi azarlamasını CHP böyle gördü: Bizim düşündüğümüzden daha büyük

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın Galatasaray Kulübü için yasadışı bahis sitesine ait bir reklamla sahaya çıkmasıyla ilgili suç duyurusu karara bağlandı.

KARAR VERİLDİ

Gazeteci Murat Ağırel'in haberine göre Galatasaray Kulübü, Savcılığa yaptığı açıklamada sponsorluk anlaşmasının TFF'den görüş alınarak yapıldığını, yapılan ihtarlardan sonra 30.09.2024 tarihinde sözleşmenin feshedildiğini bildirdi. Savcılık soruşturmayı KYOK (Kovuşturmaya Yer Yok kararı) ile sonlandırdı.