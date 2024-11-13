Savcılık, Galatasaray'ın illegal bahis reklamı için kararını verdi - Son Dakika
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Spor

Savcılık, Galatasaray'ın illegal bahis reklamı için kararını verdi

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Savcılık, Galatasaray'ın yasadışı bahis sitesine ait bir reklamla sahaya çıkmasıyla ilgili suç duyurusu sonucunda kararını verdi. Gazeteci Murat Ağırel'in haberine göre, Galatasaray Kulübü, Savcılığa yaptığı açıklamada sponsorluk anlaşmasının TFF'den görüş alınarak yapıldığını ve yapılan ihtarlardan sonra sözleşmenin 30.09.2024 tarihinde feshedildiğini bildirdi. Savcılık, soruşturmayı Kovuşturmaya Yer Yok (KYOK) kararı ile sonlandırdı.

13.11.2024 15:10
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Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın Galatasaray Kulübü için yasadışı bahis sitesine ait bir reklamla sahaya çıkmasıyla ilgili suç duyurusu karara bağlandı.

KARAR VERİLDİ

Gazeteci Murat Ağırel'in haberine göre Galatasaray Kulübü, Savcılığa yaptığı açıklamada sponsorluk anlaşmasının TFF'den görüş alınarak yapıldığını, yapılan ihtarlardan sonra 30.09.2024 tarihinde sözleşmenin feshedildiğini bildirdi. Savcılık soruşturmayı KYOK (Kovuşturmaya Yer Yok kararı) ile sonlandırdı.

Savcılık, Galatasaray\'ın illegal bahis reklamı için kararını verdi

Galatasaray, 3-sayfa, Futbol, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Savcılık, Galatasaray'ın illegal bahis reklamı için kararını verdi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mehmet Eroğlu:
    İyiymiş 1 0 Yanıtla
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