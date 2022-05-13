Şaziye Erdoğan, EWF'in "Yılın en iyi haltercisi" adayları arasına girdi - Son Dakika
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Şaziye Erdoğan, EWF'in "Yılın en iyi haltercisi" adayları arasına girdi

13.05.2022 15:15
Şaziye Erdoğan, EWF'in "Yılın en iyi haltercisi" adayları arasına girdi

Avrupa Halter Federasyonunun (EWF), 2021 yılının en iyi haltercisini belirlemek için başlattığı oylamada Türkiye'den milli sporcu Şaziye Erdoğan da yer aldı.

Avrupa Halter Federasyonunun (EWF), 2021 yılının en iyi haltercisini belirlemek için başlattığı oylamada Türkiye'den milli sporcu Şaziye Erdoğan da yer aldı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, EWF,??????? kadın ve erkek sporculardan 2021 yılının en iyisini seçmek için oylama sürecini başlattı.

Sporseverler, EWF'in internet sitesinden yer alan ankete katılıp, kadın ve erkek adaylar için 21 Mayıs'a kadar oy kullanabilecek.

Sonuçlar EWF Yönetim Kurulu tarafından ilan edilecek.

Türkiye Halter Federasyonu da sporseverlerden milli halterci Şaziye Erdoğan için oylamaya katılmalarını istedi.

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Milli Sporcu, Türkiye, Halter, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Şaziye Erdoğan, EWF'in 'Yılın en iyi haltercisi' adayları arasına girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şaziye Erdoğan, EWF'in "Yılın en iyi haltercisi" adayları arasına girdi - Son Dakika
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