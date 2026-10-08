Sea to Sky, Kemer'de plaj etabıyla başladı, 36 ülkeden 370 sporcu mücadele ediyor - Son Dakika
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Sea to Sky, Kemer'de plaj etabıyla başladı, 36 ülkeden 370 sporcu mücadele ediyor

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Sea to Sky, Kemer\'de plaj etabıyla başladı, 36 ülkeden 370 sporcu mücadele ediyor
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Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı, Antalya Kemer'de plaj etabıyla başladı. 36 ülkeden 370 sporcu, denizden Tahtalı Dağı'nın 2 bin 365 metrelik zirvesine uzanan parkurda üç gün boyunca mücadele edecek; yarışlar 10 Ekim'de sona erecek.

Dört kıtada 8 yarıştan oluşan 2026 FIM Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 7'nci etabı Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı, Antalya'nın Kemer ilçesinde "plaj" etabıyla başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Antalya Valiliği, Olympos Teleferik'in destekleriyle Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından gerçekleştirilen Sea to Sky'ın "plaj" etabı, Kemer'deki Kındıl Plajı'nda start aldı.

Zorlu parkurların yer aldığı organizasyonda, 36 ülkeden 370 sporcu yarışıyor.

Dünyanın önde gelen hard enduro sporcuları, "Sea to Sky" ayağında denizden Tahtalı Dağı'nın 2 bin 365 metrelik zirvesine uzanan parkurda, üç gün boyunca mücadele edecek.

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, AA muhabirine, Sea to Sky'ın her yıl sabırsızlıkla beklenen bir organizasyon olduğunu söyledi.

Önemli hazırlık yaptıklarını anlatan Solmaz, şunları kaydetti:

"Tedbirlerimizi almıştık. Bugün itibarıyla da ilk yarışmamızı başlattık. Kındıl'da, denizin kenarında güzel bir organizasyon. Yarışmacılarımız ilk etaplarını tamamladı. Bu, bizim için çok değerli bir yarışma. Bu yarışmamızı vitrinimizdeki en güzel parça olarak tarif ediyorum. Kemer, spor turizmi açısından çok değerli bir bölge. En önemli spor dallarından biri enduro motor yarışları. Ne kadar doğal bir yarışma alanına sahip olduğumuzu tüm yarışmacılar dile getiriyor. Hem yarışmacıların memnuniyetinden hem buraya gelen sporseverlerin memnuniyetinden mutluyuz."

Solmaz, 17 senedir düzenlenen yarışların her geçen yıl daha da büyüdüğünü, çok iyi noktalara geldiğini ifade etti.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ise sporculara başarılar dileyerek, en güzel mevsimde yarışların yapıldığını dile getirdi.

Heyecanı yüksek bir spor organizasyonu olduğuna değinen Topaloğlu, "Tüm dünya bu yarışları izliyor. 17 yıldır sürdürülüyor. Turizmde tanıtım diyoruz, en güzel tanıtım bu organizasyonlar. Herkes gelip, kalıp deneyimleme imkanı buluyor. Ülkesine dönünce anlatıyor. Yerinde tanıtım bu oluyor." diye konuştu.

"Dünya Şampiyonası'nın 7. ayağını yapıyoruz"

Sea to Sky organizatörü Semih Özdemir de 36 ülkeden 370 yarışçının katılımıyla yarışların start aldığını, yaklaşık 60 yarışçının da Türk sporcu olduğunu söyledi.

Çok farklı ülkelerden katılım olduğunu vurgulayan Özdemir, "Dünya Şampiyonası'nın 7. ayağını yapıyoruz. Sporcular, puan almak için burada. Amatör yarışçılarımız da var. Dünya Şampiyonası ayağımız 'plaj' yarışıyla başladı. Yarın 'orman' yarışı 40 kilometre, son gün de Çamyuva'dan başlayıp Tahtalı Dağı'nda bitecek. Yarışa da adını veren Sea to Sky 60 kilometrelik en zorlu bölüm olacak." diye konuştu.

İzleyicilerin de yoğun ilgi gösterdiğine dikkati çeken Özdemir, tedbir alarak izleyicilerin daha rahat ortamda yarışları takip etmesini sağlamaya çalıştıklarını vurguladı.

Yarışlar, 10 Ekim'de sona erecek.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sea to Sky, Kemer'de plaj etabıyla başladı, 36 ülkeden 370 sporcu mücadele ediyor - Son Dakika
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