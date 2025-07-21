Sebastian Szymanski\'den Feyenoord\'a mesaj: Görüşürüz

Süper Lig devi Fenerbahçe forması giyen Sebastian Szymanski, Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord ile eşleşmenin ardından eski takımı olan Hollanda ekibine mesaj yolladı.

"GÖRÜŞÜRÜZ"

Kariyerinde daha önce Feyenoord forması giyen Szymanski, yaptığı paylaşımda, "Görüşürüz" ifadesini kullandı. Szymanski, daha önce 2022-2023 sezonunda Hollanda ekibinde forma giymişti. Feyenoord'da 40 maçta sahaya çıkan Polonyalı futbolcu, 10 gol attı ve 7 asist yaptı.

İşte o paylaşım;