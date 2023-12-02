Seçil Erzan, Arda Turan'a 3 saatte 33 milyon liralık krediyi nasıl çıkardı? Banka bile şaşırmış

Denizbank'ın Levent Büyükdere Caddesi Şubesi'nde "Özel kapalı fon" sistemiyle Fatih Terim'in adını kullanarak futbol dünyasını dolandıran banka müdürü Seçil Erzan'ın Arda Turan'a 33 milyon liralık krediyi nasıl 3 saatte çıkarttığına dair banka içi yazışmaları ortaya çıktı.

CNN Türk muhabiri Ümit Uzun canlı yayında Seçil Erzan'ın 33 milyon liralık krediyi nasıl çıkardığına dair yazışmaları şöyle anlattı:

"KREDİYİ SEÇİL ERZAN'IN ÇALIŞTIĞI ŞUBEDEN ALIYOR"

Şimdi bu bir WhatsApp yazışması. Arda Turan bizzat ifadelerinde şunu söylüyordu, Seçil'le konuşmalarında; 'Ben senin için arsamı sattım, iş yerimi sattım. Kredi çekip sana teslim ettim.' İşte o kredi bu. 33 milyonluk bir krediden bahsediyoruz. Arda Turan yine bu krediyi Seçil Erzan'ın çalıştığı şubeden alıyor. Seçil Erzan bu süreci nasıl yönetti? 3 saat içerisinde krediyi nasıl aldı da Arda'ya teslim etti. Onunla ilgili bir banka iç kontrol sistemindeki yazışma var. Gördüğünüz o yazışma.

BANKA MİKTARI GÖRÜNCE DEVREYE GİRİYOR

Peki ne oluyor burada? 'Seçil Hanım merhaba' diyor. 3 sayfalık bir yazışma. 33 milyon liralık bir kredi alıyor. Bunun da sebebi şu. Seçil Erzan o döngüyü sağlayamıyor artık sıkışıyor. Sıkışınca da Arda Turan'dan bir nakit desteği sağlıyor. Arda'nın da artık nakiti kalmadığı için bir kredi formülü üretiyorlar. Bankadaki krediyle bunu çözeceklerini hesaplıyorlar ve sistem devreye giriyor. Seçil Erzan bir kredi ayarlıyor. 33 milyon liralık bir kredi.Bu kredi daha sonradan dolara çevriliyor. İşte o sırada da banka iç kontrol yetkilisi devreye giriyor. Hem para büyük hem de dolara çevriliyor. Banka iç kontrol görevlisi 'Ben Yetiş iç kontrolden. Arda Turan kredisi için rahatsız ediyorum. Toplantıdaymışsınız. Para şubeye gelmiş.'

"NE ALACAĞINI GİZLİYOR"

Para şubeye geldikten sonra Seçil'le irtibat kuruyor. Ve soruyor nasıl bir işlem yapılacak diye. Bunu öğrenmeye çalışıyor. Seçil Erzan süreci şöyle yönetiyor. 'Şu an yatıyor hesaba, kredi tutarını elden ödeme yapacaklar, karşı bankadan. Dolar yatırıp TL olarak karşı bankaya kardeşinin hesabına göndermek ister' diye cevapla karşılık veriyor. Burada da krediye karşı banka soruyor. 'Konut mu alacak tapu var mı?' onu soruyor. Seçil Erzan da orayı şöyle söylüyor. Seçil Erzan da 'Ne alacağını gizliyor. Bodrum'dan gayrimenkul alıyorum dedi. Biz konut kullandırmadık. İpotekli finansman kullandırdık' diyor. Arda Turan'ın adına bunları söylüyor.

"GAYRİMENKULÜ SATINCA KREDİYİ HEMEN KAPATACAKLAR"

Konuşma devam ediyor. Banka görevlisi 'BDDK taahhütnamesini imzaladı mı?' diyor. Seçil Erzan da 'Evet' diyor. Tabii bunun netliği araştırılması gerek bir durum. 'Tapu beyan edilebilecek mi? diyor. İşte burayı da Seçil Erzan şöyle kotarıyor: 'Tapuyu yapınca edecekler. Bu arada ipotek aldığımız gayrimenkulü satmak üzereler krediyi hemen kapatacaklar. Kendi satışlarında bir sorun çıktığı için acil kredi kullandılar. 10-15 güne kapanacak.'

BANKA GÖREVLİSİNİ İKNA ETTİ

Yani 3 saat içinde, 33 milyon lira kredi böyle çekiliyor. Bu yöntemle çekiliyor. Burada bankanın iç kontrol yetkilileri şüpheleniyor ve soruyorlar bu nasıl bir işlem diye. Sonunda da banka görevlisi ikna oluyor. Akabinde banka görevlisi, 'Tapu beyan edecek ise belirttiğiniz şekilde işlem yapabilir' diyor. Yüklü bir miktar para var. Karşılığında ne olacağını ısrarla soruyor. Seçil Erzan da müdür olduğu için kendi kefil oluyor aslında. 'Ben halledeceğim' diyor. 'Tapuyu aldığında beyan edebilecek' diyor.

"PARA TL'YE ÇEVRİLİP ARDA TURAN'IN HESABINA GİDİYOR"

Şimdi burada dolara çevirme diyaloğu var. Seçil Erzan dolandırıcılık sürecini dolar üzerinden yürütüyor. Hep milyon dolarlar konuşuluyor. 33 milyonu alacak Arda adına. Sonra onu dolara çevirecek Arda'ya gönderecek. Sonra Arda da o parayı ona elden teslim edecek. İşte burada o dolar işlemi yasal olmadığı için 'Biz TL'ye dönüyoruz değil mi' diye iç kontrol ekibine soruyor. 'Yanlış yaptığımız işi çözelim' diyor. Akabinde de TL'ye çevrilip para Arda Turan'ın hesabına gidiyor. Arda Turan 33 milyonu yine Seçil Erzan'a teslim ediyor.

"'KREDİ ÇEKİP SANA VERDİM' DEDİĞİ KREDİ TAM OLARAK BU"

Arda Turan savcılık ifadesinde de bundan bahsediyor. 'Her şeyimi verdim. Hatta senin için kredi çekip sana verdim' dediği kredi tam olarak bu. O kredinin bankayla birlikte iç kontrole takılması, şüphe uyandırması üzerine banka yetkilisiyle Seçil Erzan arasında geçen diyalog bu. Arda Turan'ın kayıp paralarından biri bu. 7 milyon 500 bin dolar Arda Turan'ın alacağı var. Bu para ne oldu. Seçil aslında kasaya bir para alıyor. Onu sıkıştıran kişilere bu parayı dağıtıyor."