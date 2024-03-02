Seçil Erzan\'ın ismini duyan Arda Turan, sinkaflı küfürler savurup ortalığı birbirine kattı

Ender Kervancıoğlu:

Yeter kardeşim. Adamı sev, sevme ama gittiği her deplasmanda seçil erzan deyip durursan onun da sabrı taşar. Tamam zengine düşmanız. Kolay para kazananı zaten hiç sevmeyiz. İyi de ısrarla bu tezahuratları yapınca senin cebine para mı giriyor. Adın çıkacağına canın çıksın demişler. Gelinen nokta aynen o.