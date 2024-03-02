Seçil Erzan'ın ismini duyan Arda Turan, sinkaflı küfürler savurup ortalığı birbirine kattı - Son Dakika
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Spor

Seçil Erzan'ın ismini duyan Arda Turan, sinkaflı küfürler savurup ortalığı birbirine kattı

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında oynanan Bodrum FK-Eyüpspor maçında teknik direktör Arda Turan ile futbolcu Uğur Demirok'a isabet eden cisimler sonrası ortalık karıştı. Ortaya çıkan yeni görüntülerde tribünlerin üstünde doğru koşan Arda Turan'ın, Seçil Erzan'ın ismini duymasının ardından sinkaflı küfürler savurduğu ve o anlarda hayli sinirlendiği görüldü.

02.03.2024 22:49  Güncelleme: 22:54
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Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Bodrum FK ile Eyüpspor'un oynadığı maçta tribünden atılan yabancı cisimler ortalığı karıştırmıştı. Maç sonunda ortaya çıkan görüntülerde Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın tribünlerle de birbirine girdiği görüldü.

SEÇİL ERZAN'IN İSMİNİ DUYUNCA ÇILDIRDI

Ortaya çıkan yeni görüntülerde tribünlerin üstünde doğru koşan Arda Turan'ın, Seçil Erzan'ın ismini duymasının ardından sinkaflı küfürler savurduğu görüldü.

ÇOK KONUŞULDU

O anlarda kendinden geçen Turan, saha kenarına gelirken tribünlerle de arbede yaşadı. Araya giren antrenörler sayesinde sakinleşen Arda Turan'ın o anları çok konuşuldu.

Seçil Erzan\'ın ismini duyan Arda Turan, sinkaflı küfürler savurup ortalığı birbirine kattı
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Seçil Erzan, Arda Turan, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Seçil Erzan'ın ismini duyan Arda Turan, sinkaflı küfürler savurup ortalığı birbirine kattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Aykut Keskiner: Allah’ta sizi o paralara kavuştursun sizide o hırs bürüsün sizide o sazan sarmalına düşürsün. Ve tabiiki sizide sizin o insanlara ettiğiniz küfürlere maruz bıraksın! Hayat bu insanların hataları size onları ezme hakkı vermez! 3 30 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Yeter kardeşim. Adamı sev, sevme ama gittiği her deplasmanda seçil erzan deyip durursan onun da sabrı taşar. Tamam zengine düşmanız. Kolay para kazananı zaten hiç sevmeyiz. İyi de ısrarla bu tezahuratları yapınca senin cebine para mı giriyor. Adın çıkacağına canın çıksın demişler. Gelinen nokta aynen o. 15 15 Yanıtla
  • XYZ: Tahrik cok ayip bi sey. Kim tahrikte bulunuyorsa beyni olmayan ezik demektir. 1 1 Yanıtla
  • Ercan Soykök: Günahım kadar sevmem Ardayı. Seyirci konsantrasyonu bozmak için yapıyor bence 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Seçil Erzan'ın ismini duyan Arda Turan, sinkaflı küfürler savurup ortalığı birbirine kattı - Son Dakika
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