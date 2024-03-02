Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Bodrum FK ile Eyüpspor'un oynadığı maçta tribünden atılan yabancı cisimler ortalığı karıştırmıştı. Maç sonunda ortaya çıkan görüntülerde Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın tribünlerle de birbirine girdiği görüldü.
Ortaya çıkan yeni görüntülerde tribünlerin üstünde doğru koşan Arda Turan'ın, Seçil Erzan'ın ismini duymasının ardından sinkaflı küfürler savurduğu görüldü.
O anlarda kendinden geçen Turan, saha kenarına gelirken tribünlerle de arbede yaşadı. Araya giren antrenörler sayesinde sakinleşen Arda Turan'ın o anları çok konuşuldu.
Son Dakika › Spor › Seçil Erzan'ın ismini duyan Arda Turan, sinkaflı küfürler savurup ortalığı birbirine kattı - Son Dakika
Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nın resmi açılışı Erzurum'da gerçekleştirildi. Olimpiyatlara 36 ülkeden 596 sporcu ve 408 teknik adam olmak üzere 1004 kişi katılıyor. 6 branşta madalya mücadelesi verilen olimpiyatlar, 12 Mart'ta sona erecek.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Hatayspor karşılaşması sonrasında yaptığı açıklamada, takımların küme düşme potasında olduğu maçlarda zorluk çıkarabileceğini belirterek, Fenerbahçe'nin akıllı oynayarak maçı kazandığını ve şampiyonluk yolunda zorlu bir virajı döndüğünü söyledi. Baki ayrıca, hakem performansları ve rakip takımın başkanıyla ilgili eleştirilerde bulundu.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-0 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü. Teknik direktör İsmail Kartal, iyi oynayarak kazandıkları için mutlu olduklarını belirtirken, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ise kritik bir maçı kaybettiklerini ve ligde kalma mücadelesine devam edeceklerini söyledi.
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Fenerbahçe maçında girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini belirterek, mağlubiyetin kırmızı bölge için mücadele edeceklerini kesinleştirdiğini söyledi.
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