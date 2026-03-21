Sedat Karacan, Ağrı Dağı'na Kış Tırmanışı Yaptı

21.03.2026 12:09
Rota Doğa Spor Kulübü Başkanı Sedat Karacan, Ağrı Dağı'na solo kış tırmanışını başarıyla tamamladı.

Rota Doğa Spor Kulübü Başkanı ve Antrenörü Sedat Karacan, Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na tek başına gerçekleştirdiği kış tırmanışını başarıyla tamamlayarak zirveye ulaştı.

Vanlı dağcı Sedat Karacan, 16 Mart 2026 tarihinde başladığı zorlu tırmanışın ilk gününde 3 bin 100 metre irtifaya ulaştı. 17 Mart'ta 4 bin 200 metre kampına vararak geceyi burada geçiren Karacan, 18 Mart sabahı zirve için hareket etti. Çetin kış şartlarına rağmen ilerleyişini sürdüren deneyimli dağcı, Türkiye'nin zirvesine ulaşmayı başardı.

Gerçekleştirilen bu faaliyet, Ağrı Dağı'nda nadir yapılan kış solo tırmanışlarından biri olmasının yanı sıra, 2026 yılı kış sezonunun ilk geleneksel zirve başarısı olarak kayıtlara geçti. Zirve sonrası inişe geçen Karacan, aynı gün saat 15.35'te 4 bin 200 metre kampına güvenli şekilde geri dönerek tırmanışı sorunsuz bir şekilde tamamladı. - VAN

Kaynak: İHA

Emniyette yeni dönem İçişleri Bakanı ilk işareti verdi Emniyette yeni dönem! İçişleri Bakanı ilk işareti verdi
Telefondan annesiyle bayramlaşan Mehmetçik’in duygu dolu anları Telefondan annesiyle bayramlaşan Mehmetçik'in duygu dolu anları
Marco Asensio’ya bayramda hayatının şoku Marco Asensio'ya bayramda hayatının şoku
Akın Gürlek’in açıklaması sonrası CHP’de panik Özgür Özel, 4 milletvekilini Böcek’e gönderdi iddiası Akın Gürlek'in açıklaması sonrası CHP'de panik! Özgür Özel, 4 milletvekilini Böcek'e gönderdi iddiası
Görüntüler ortaya çıktı Genç futbolcuyu ölüme götüren saldırıda çakarlı araç detayı Görüntüler ortaya çıktı! Genç futbolcuyu ölüme götüren saldırıda çakarlı araç detayı
Bahçeli, Ülkü Ocakları’nın geliştirdiği yarış arabalarına isim verdi Bahçeli, Ülkü Ocakları'nın geliştirdiği yarış arabalarına isim verdi

12:17
İran’da Natanz Uranyum Zenginleştirme Tesisi vuruldu
İran'da Natanz Uranyum Zenginleştirme Tesisi vuruldu
11:58
Fenerbahçe’de deprem İşte yönetimin ’’Güle güle’’ dediği ilk isim
Fenerbahçe'de deprem! İşte yönetimin ''Güle güle'' dediği ilk isim
11:48
İran gizli silah iddiasını doğruladı: Menzilimiz hayal ettiklerinin ötesinde
İran gizli silah iddiasını doğruladı: Menzilimiz hayal ettiklerinin ötesinde
11:39
Onu daha önce böyle görmediniz Okuyup üflediler
Onu daha önce böyle görmediniz! Okuyup üflediler
11:13
MHP’nin bayram ziyaretine DEM’in Öcalan talebi damga vurdu
MHP'nin bayram ziyaretine DEM'in Öcalan talebi damga vurdu
10:23
Artık o motosiklete elini sürmez 390 bin TL ceza kesildi
Artık o motosiklete elini sürmez! 390 bin TL ceza kesildi
