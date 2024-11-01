Şehit Piyade Çavuş Tuğ adına futbol turnuvası - Son Dakika
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Spor

Şehit Piyade Çavuş Tuğ adına futbol turnuvası

Şehit Piyade Çavuş Tuğ adına futbol turnuvası

Şenkaya Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, İlçe Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Şenkaya Spor Kulübü ortaklaşa Cumhuriyet'in 101. Yılı Kutlamaları kapsamında 'Şehit Piyade Çavuş Arif Tuğ Futbol Turnuvası' düzenlendi.

01.11.2024 10:56  Güncelleme: 10:58
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Şenkaya Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, İlçe Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Şenkaya Spor Kulübü ortaklaşa Cumhuriyet'in 101. Yılı Kutlamaları kapsamında 'Şehit Piyade Çavuş Arif Tuğ Futbol Turnuvası' düzenlendi. Anlamlı turnuvanın şampiyonu Örtülü Spor oldu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. Yıl Dönümü Kutlama programı kapsamında Erzurum'un Şenkaya ilçesinde 'Şehit Piyade Çavuş Arif Tuğ Futbol Turnuvası' düzenlendi.

Şenkaya Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Şenkaya Spor Kulübü'nün ortaklaşa düzenledikleri anlamlı turnuvada şampiyon belli oldu.

Şenkaya İlçe Stadı'nda 17 Eylül 2024 tarihinde başlatılan Futbol Turnuvası, 12 Futbol Takımdan 250 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi. 37 maçın oynandığı turnuvada Şenkaya halkı ve sporseverler futbola doydu.

'Şehit Piyade Çavuş Arif Tuğ Futbol Turnuvası'nın finali Akşar Spor ile Örtülü Spor arasında oynandı.

Şampiyon Örtülü Spor

Şenkaya Kaymakamı Abdullah Kurt, Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Faruk Gürses, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Doğan, Şehit Arif Tuğ'un Ailesi, Kurum Amirleri, Şenkaya Belediyesi Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarları ile çok sayıda futbolsever final müsabakasını izledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan futbol finalinde Şehit Piyade Çavuş Arif Tuğ'un özgeçmişi okundu.

Şehit Arif Tuğ'un isminin verildiği turnuva kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Final maçında ise Akşar Spor ile Örtülü Spor karşı karşıya geldi. Örtülü Spor rakibini 4-1'lik skorla mağlup ederek turnuvanın şampiyonu oldu. Şampiyon olan Örtülü Spor şampiyonluk coşkusunu sahada taraftarları ile birlikte kutladı. Dereceye giren takımlara ve oyunculara madalyaları ve kupaları protokol tarafından verildi. Törende Şehit ailesine günün anısına hediye takdim edildi.

Kaymakam Kurt "Kazanan dostluk olmuştur"

Şenkaya Kaymakamı Abdullah Kurt, nefes kesen final maçının ardından düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, kazanını dostluk olan, sportmenlik ve centilmenliğin üst seviyede tutulduğu, birbirinden çekişmeli maçların oynandığı Turnuvada, Şampiyon olan Örtülü Spor oyuncularını ve teknik kadroyu tebrik etti.

Kaymakam Kurt, "Turnuvaya katılan bütün takımlarımıza, destek veren ve koordine eden kurumlarımıza, seyir destekleriyle takımlarımızı motive eden halkımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Bu arada Şenkaya Spor Kulüp Başkanı Kadir Erdoğdu da, katılan tüm takımlara teşekkür ederek, kazanan dostluk ve Şenkaya olduğunu söyledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Şehit Piyade Çavuş Tuğ adına futbol turnuvası - Son Dakika


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