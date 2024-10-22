Şehzadeler Belediyesi Taekwondo Kursları Kuşak Sınavı Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
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Şehzadeler Belediyesi Taekwondo Kursları Kuşak Sınavı Coşkuyla Gerçekleşti

Şehzadeler Belediyesi Taekwondo Kursları Kuşak Sınavı Coşkuyla Gerçekleşti

Şehzadeler Belediyesi Spor Kulübü'nün düzenlediği Taekwondo kuşak sınavında 28 sporcu yeteneklerini sergileyerek yeni kuşaklarına kavuştu. Velilerin gururu ve sporcuların heyecanı gözlerden kaçmadı.

22.10.2024 11:46  Güncelleme: 11:48
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Şehzadeler Belediyesi Spor Kulübü'nün Taekwondo kurslarına katılan öğrenciler, kuşak sınavında hünerlerini sergiledi. 28 sporcunun ter döktüğü sınavda, sporcuların heyecanı kadar velilerin gururu da gözlerden kaçmadı.

Şehzadeler Belediyesi Spor Kulübü'nün düzenlediği Taekwondo kuşak sınavı büyük bir coşku ile gerçekleşti. Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan 3. Dönem kuşak sınavı kapsamında düzenlenen etkinliğe, Manisa Taekwondo İl Temsilcisi ve Şehzadeler Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Gökay Budak ile Taekwondo Milli Takımlar Antrenörü Süleyman Başar katıldı. 28 sporcu, antrenörleri Tuğrul Yağdıran'ın verdiği komutları başarıyla yerine getirerek yeteneklerini sergilediler.

Taekwondo Manisa İl Temsilcisi ve aynı zamanda Şehzadeler Belediyesi Spor Kulübü Başkanı olan Gökay Budak ile Milli Takımlar Antrenörü Süleyman Başar, sınav boyunca sporcuları dikkatle izledi. Antrenörleri Tuğrul Yağdıran'ın rehberliğinde disiplinli bir hazırlık süreci geçiren sporcular, kuşak sınavında performanslarıyla göz doldurdu. Komutları eksiksiz yerine getiren sporcular, Taekwondo'nun disiplini ve becerilerini sergilerken, sınavın sonunda başarılı olan öğrencilere kuşakları törenle verildi.

Sınav esnasında spor salonunda çocuklarını izleyen veliler ise duygu dolu anlar yaşadı. Başarıyla kuşak atlayan sporcuların mutluluğu kadar, ailelerin gururu da görülmeye değerdi.

Sınav sonrası bir açıklama yapan Gökay Budak, "Sporcularımızı disiplinli çalışmalarından dolayı kutluyoruz. Belediye Başkanımız Gülşah Durbay'ın da sporcularımıza büyük destekleri var. Kendisi, bu önemli gün vesilesiyle hepsine selamlarını ve başarı dileklerini iletti" dedi.

Budak ve Başar, sınavda başarı gösteren tüm sporcuları tebrik ederek onlara kuşaklarını bağladı. Kuşakların bağlanmasının sonrasında sporcular toplu hatıra fotoğrafı çekildiler. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Şehzadeler Belediyesi Taekwondo Kursları Kuşak Sınavı Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika

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