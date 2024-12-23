Şehzadeler Küçük Kızlar Voleybol Takımı, Final Grubuna Yükseldi

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Şehzadeler Belediyesi Küçük Kızlar Voleybol Takımı, Manisa Büyükşehir Belediyespor karşısında 3-0'lık galibiyetle final grubuna yükseldi.

Şehzadeler Belediyesi Küçük Kızlar Voleybol Takımı, hafta sonu düzenlenen Küçük Kızlar İl Birinciliği Müsabakasında Manisa Büyükşehir Belediyespor Küçük Kızlar Voleybol Takımı ile karşı karşıya geldi. Şehzadeler Belediyesi'nin genç sporcuları, üstün bir performans sergileyerek maçı 3-0'lık net bir skorla kazandı. Bu önemli galibiyetle birlikte Şehzadeler Belediyesi Küçük Kızlar Voleybol Takımı, Final Grubuna kalmayı garantiledi ve büyük bir başarıya imza attı. Karşılaşmayı Şehzadeler Belediye Spor Kulübü Başkanı Gökay Budak da takip ederek, genç sporcuların heyecanına ortak oldu.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay da başarı dolayısıyla takımı tebrik ederek, "Şehzadeler Belediyesi olarak gençlerimizin spordaki başarılarını görmek bizler için büyük bir mutluluk. Takımımızı tebrik ediyor, Final Grubu maçlarında başarılar diliyorum" dedi. - MANİSA