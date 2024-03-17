Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan: Bu benim kariyerimdeki en üzüldüğüm maç oldu

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, 3-1 mağlup oldukları Çaykur Rizespor maçının ardından, "Bu benim kariyerimdeki en üzüldüğüm maç oldu" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Gaziantep FK, Çaykur Rizespor'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Selçuk İnan, "Mücadelelerinden ötürü oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Bugün ellerinden geleni yaptılar. Öne de geçtik. Dediğimiz pozisyonları da yakaladık ama bugün maçı kaybettik. Bu benim kariyerimdeki en üzüldüğüm maç oldu. Gerçekten çok üzgünüm. Oyuncularım çok büyük hayal kırıklığı yaşıyorlar. Dediğim gibi biraz zorlanıyorum. Bugün maçı çok daha önceden rahat bir şekilde koparabilirdik, kazanabilirdik. Futbolun güzelliği de bu. Maalesef bugün futbolun güzelliği bizim aleyhimize işledi. Bu yüzden de biraz üzgünüm" şeklinde konuştu. - RİZE
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Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan Paletli Yüzme Kulüplerarası Gençler Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da sona erdi. Şampiyonaya 20 kulüpten 105 kadın ve 123 erkek sporcu katıldı. Sporcular, su üstü, çift palet, dip ve tüp disiplinlerindeki yarışlar ile bayrak yarışlarında mücadele etti. 3 gün süren şampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri verildi.
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Bodrum FK ile Boluspor arasında oynanan maç 1-1 berabere sonuçlandı. Maçın ardından teknik direktörler İsmet Taşdemir ve Yalçın Koşukavak açıklamalarda bulundu. Taşdemir, takımının son paslardaki beceriksizlik nedeniyle galibiyet alamadığını belirtirken, Koşukavak ise zemin problemi nedeniyle oyunun zorlaştığını ifade etti.
Erzurumspor FK'nın teknik direktörü Hakan Kutlu, Tuzlaspor'u 1-0 yenerek ligde ilk 7'yi kovalayacaklarını söyledi. Kutlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanarak alt sıralardan kurtulduklarını ve artık play-off hedeflediklerini belirtti. Tuzlaspor Teknik Direktörü Bekir İrtegün ise Erzurum'un zor bir deplasman olduğunu ifade ederek, Erzurumspor'u tebrik etti.
Türkiye Oryantiring Federasyonu faaliyet programında yer alan Kırıkkale 14 Yaş Altı 2. Kademe Oryantiring Yarışması, Kırıkkale Valiliği himayelerinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlendi. 16-17 Mart tarihlerinde Hacılar beldesi ile Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen yarışmaya 16 ilden 54 kulüp ve 672 sporcu katıldı. Ödül töreninde dereceye giren sporculara ödülleri AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş ve Oryantiring Federasyonu Genel Sekreteri Bora Göktepe tarafından verildi.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin'de ağırladığı Yılport Samsunspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 3. dakikada Strandberg'in golüyle öne geçen Hatayspor, VAR incelemesi sonucu golün geçerli sayıldığı maçta ilk yarıyı önde kapattı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasındaki Kasımpaşa-Galatasaray maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi. Galatasaray'ın golünü Mertens atarken, Kasımpaşa'nın golü ise Icardi'nin kendi kalesine attığı golle geldi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hizmetlerin toplu açılışına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye genelinde yaklaşık 700 olimpik ya da yarı olimpik havuz yapıldığını ve bu havuzlarda 10 milyon çocuğa yüzme öğretildiğini belirtti. Bakan Bak ayrıca, Malatya'ya yeni eserler kazandırıldığını ve Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nin açılacağını duyurdu.
Bölgesel Amatör Lig'in 20. haftasında Eskişehirspor, evinde Kırşehir Gençlik Hizmetleri'ni 3-0 yenerek galibiyetini sürdürdü.
Gaziantep FK'nın teknik direktörü Selçuk İnan, Çaykur Rizespor'a deplasmanda 3-1 yenildikleri maçın ardından üzgün olduklarını belirtti. İnan, oyuncularının iyi mücadele ettiğini ve pozisyonlar yakaladıklarını ancak sonucu getiremediklerini söyledi. Ayrıca, ofansif çalışmalarının iyi olduğunu ve Gökhan Akkan'ın önemli bir maç çıkardığını ifade etti. İnan, kümede kalma puan barajının 42'de kalacağına inandığını da ekledi.
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