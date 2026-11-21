Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Kocaelispor'un teknik direktörü Selçuk İnan, galibiyete daha yakın taraf olduklarını söyledi.

İnan, Kocaeli Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, son dakikalarda yedikleri gol nedeniyle üzgün olduklarını belirtti.

Takımının ortaya koyduğu mücadeleden memnun olduğunu dile getiren İnan, "Galibiyete çok yaklaşmışken neredeyse bütün uzun oyuncularımız sahadayken bir kafa golüyle maçı kaybetmek biraz üzücü. Ama yine de Fenerbahçe'ye karşı böyle bir mücadele, böyle bir oyun ve kazanılmış bir puan için oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum. Aynı zamanda taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Karşılaşmaya çok iyi başladıklarını ve özellikle ilk yarım saatte oyun planlarını eksiksiz uyguladıklarını anlatan İnan, Fenerbahçe'nin baskılı başlayacağını öngördüklerini ve buna aynı şekilde karşılık verdiklerini ifade etti.

Rakibin güçlü oyuncularına karşı savunma organizasyonunu başarılı bulduğunu aktaran İnan, şöyle konuştu:

"Maçın genelinde topa sahip olan, baskı yapan bir takım olma ihtimalimiz yoktu ama bunu Fenerbahçe'nin de yapmasına izin vermedik. Dolayısıyla en önemli planımızın, en önemli kısmı rakibimizi doğru bir şekilde durdurmaktı. Bunu da eksiksiz yerine getirdiler, neredeyse hiç gol pozisyonu vermedik. Büyük bir takım Fenerbahçe'ye karşı oynuyorsunuz. Oyunun geneline baktığınızda galibiyete daha yakın olan taraf olmak çok önemliydi. Fenerbahçe'yi de Emre Hoca'yı da tebrik ediyorum."

"Maçın kırılma anı Levent Mercan'ın ikinci sarı kartının verilmemesiydi"

Hakem kararlarına ilişkin soruyu da yanıtlayan İnan, penaltı pozisyonunda kararın VAR incelemesinin ardından verildiğini hatırlattı.

Levent Mercan'ın ikinci sarı kartı görmesi gerektiğini savunan İnan, "Maçın kırılma anı bence Levent Mercan'ın ikinci sarı kartının verilmemesiydi. Dan'a (Agyei) yapılan faulde çok basit geçti. Onlar için çok basit görünen şey, böyle bir şehrin, bir takımın, oyuncuların belki de hayalini ya da zaferini yok etti. O çok net bir sarı karttı. Bence onu pas geçti." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe taraftarlarının kendisine ve ailesine yönelik tezahüratlarının sorulması üzerine İnan, bu tür söylemleri kabul etmediğini belirterek "Kötü söz sahibine aittir. Ben sadece işime bakıyorum. Fenerbahçe taraftarlarının bugün benimle ilgili söylediği kötü sözler beni çok da ilgilendirmiyor. Kabul etmiyorum, bunu normalleştirmiyorum. Sizin de bu tür söylemlere karşı tepkili olmanızı rica ediyorum. Sadece benim özelimde değil." ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmaları

Devre arası transfer dönemine ilişkin de konuşan İnan, oyuncu izleme çalışmalarının sürdüğünü ve birkaç bölgeye takviye yapabileceklerini söyledi.

Kulübün mali koşullarının belirleyici olacağını vurgulayan İnan, "Bir planlamamız var, oyuncu portföyümüz var. Seyrediyoruz, başkanımızla paylaşıyoruz. Birkaç bölgeye belki transfer yapabiliriz ama finansal sıkıntılarımız var. Transfer yapmaya karar verirsek ayrılmamız gereken oyuncular olabilir. Önce önümüzü görelim. Transfer limitlerimiz, yabancı kontenjanı gibi çok fazla parametre var. Transfer yapmak kolay değil." diye konuştu.

Sakat oyuncuların durumuna da değinen İnan, Tanque ve Petkovic'in fiziksel olarak hazır olmadığını ve sahalara dönmeleri halinde sakatlık risklerinin yüksek olduğunu kaydetti.

İnan, Show'un ise birkaç hafta daha takımdan uzak kalacağını sözlerine ekledi.