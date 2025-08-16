Selçuk İnan: 'Futbolcularımın emekleri boşa gitmedi' - Son Dakika
Selçuk İnan: 'Futbolcularımın emekleri boşa gitmedi'

16.08.2025 23:03
Kocaelispor'un teknik direktörü Selçuk İnan, Samsunspor mağlubiyeti sonrası futbolcularının mücadelesini övdü.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Samsunspor'a 1-0 yenilen Kocaelispor'un teknik direktörü Selçuk İnan, "Emeklerinin karşılığını alamadıkları için futbolcularım adına çok üzgünüm ama lig zor, biliyoruz. Bunun altından da hep beraber inşallah kalkacağız." dedi.

İnan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hakemin iyi bir yönetim sergilemediğini ileri sürerek, "Onun iyi niyetli olmadığını daha önce söylemiştim. Yine söylediğim sözlerin arkasındayım." yorumunda bulundu.

Selçuk İnan, ligde iki maçta iyi mücadeleye rağmen aynı skorla yenilgiden dolayı üzgün olduğunu ifade ederek, futbolcularının Samsunspor karşısında 50 dakikadan fazla 10 kişi oynamasına rağmen mücadeleyi hiç bırakmadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Sonuna kadar pozisyonlara girdik. Direkten dönen toplarımız vardı. Her şeyi sahaya yansıtmaya çalıştılar ki eksiklerimiz olmasına rağmen önemli bir mücadele gösterdiler. Emeklerinin karşılığını alamadıkları için futbolcularım adına çok üzgünüm ama lig zor, biliyoruz. Bunun altından da hep beraber inşallah kalkacağız. Kocaelispor çok büyük bir camia. Ben bunu bilerek geldim. Hedeflerimiz var, göreceksiniz çok önemli işler başaracak bu takım, bu camia. Ona yürekten inanıyorum. Zaten sıkıntılarımız var. Bildiğiniz üzere harcama limitlerimiz var. Limitleri aşamıyoruz. Oyuncuları alsak bile şu an lisans çıkartamıyoruz. Sıkıntılı bir durumdayız. Bunu hepimizin bilmesi gerekiyor. Tabii ki gelenler olacak, gidenler olacak. Çünkü mutlaka birkaç takviyeyle takımımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Bu hepimizin hemfikir olduğu bir konu. Tabii bunların hepsinin gerçekleşmesi hemen olacak bir iş değil. Bir süreç istiyor. Takımın bize vermiş olduğu reaksiyon şu an için bizi memnun etse de skor olarak beni biraz üzüyor."

Orta saha ve savunmada eksikleri bulunduğuna değinen İnan, sağ diz ön çapraz bağında kopma tespit edilen yeni transferlerden stoper Mateusz Wieteska'nın eksikliğinin de kaybettikleri maçlar kadar kendisini üzdüğünü dile getirdi.

İnan, gelecek hafta deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Fenerbahçe maçı bundan da zor olacak ama hiçbir korkumuz yok. Gideceğiz, mücadele edeceğiz. İnşallah da oradan puan ya da puanları alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

