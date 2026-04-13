Selçuk İnan, Futbolcularını Teşekkür Etti

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları Galatasaray maçındaki performanslarından dolayı futbolcularına teşekkür etti.

İnan, RAMS Park'taki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İki takımın iyi mücadele ettiğini aktaran İnan, "Her iki takımı da tebrik ediyorum. Sahada güzel mücadele vardı. İki takım da futbol oynamaya çalıştı. Nihayetinde maç berabere bitti. Aldığımız 1 puandan ötürü oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Böyle bir zamanda Galatasaray'a karşı oynamak hiç kolay değil. Çok mücadele ettiler ve emeklerinin karşılığını aldılar." diye konuştu.

Genç teknik adam, gelecek sezonki hedeflerinin sorulması üzerine, "Hedefler, hayaller olmadan yaşanmıyor. Ancak çok zor şartlar altında bu takım kuruldu. 16 yıl aradan sonra Süper Lig'e geldik. Borçlarımız ve transfer yasağımız var. Sahaya çıkan ilk 11'in maaş bütçesi büyük takımlarda oynayan bir oyuncuya denk geliyor. Anadolu'da hocalık yapmak, büyük takımlarla mücadele etmek çok kolay değil. Geçmişte makas bu kadar açık değildi. Hedefleri daha rahat gerçekleştirmek mümkündü. Artık çok zor. İşimiz zoru başarmak. En azından onun için mücadele göstermek. Kocaelispor, camia olarak bunu başarabilecek güçte. Amacım şu anda bulunduğumuz noktanın yukarısına ulaşabilmek. Türkiye Kupası şampiyonluğu ya da lig beşinciliği için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İyi oyunu sürdürmeyi amaçladıklarını aktaran İnan, "Ligde zor maçlar oynuyoruz. Bugün de onlardan biriydi. Siz hiçbir şey yapmasanız bile Galatasaray'a karşı oyuncular kendini farklı hazırlıyorlar. Biz, onlara tecrübelerimizi ve istediklerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Doğru oyun planını sahaya yansıttığınızda bugünkü gibi puan alabiliyorsunuz. Buralarda puan almak, maç kazanmak bazen, senede 1 defa oluyor. Bu yıl bize de nasip oldu." dedi.

Selçuk İnan, bir dönem kaptanlık ve yardımcı antrenör olarak görev yaptığı Galatasaray'da taraftarın kendisine karşı tutumunun sorulması üzerine şunları kaydetti:

"Buraya her geldiğimde farklı duygular besliyorum. Burası benim için çok önemli ve kıymetli. Hayatımın çok önemli anlarını burada yaşadım. Düzgün ve mütevazı oldum ama gerçekler var. Bu sahada en çok maça çıkan, en çok kupa kazanan, en çok kaptan olan, en çok gol atan orta saha oyuncu, en çok asist yapan oyuncuyum. Burada 15 kupa kazandım. Ne olursa olsun bunlar çok kolay başarılar değil. Bunları başarırken bu Selçuk İnanım, aynı profildim. Birçoğunuz beğenmediniz, sessiz kaldığımda eleştirdiniz, duruşumu ve oyunumu eleştirdiniz. O zaman da şu anki Selçuk İnanım. Yine öyle olacağım, düzüm. Ne olursa olsun haksızlığa gelmem, kimsenin hakkını yemem, hiç kimseye saygısızlık yapmadım. Belki beni üzüyorsunuz ama nihayetinde doğru bildiğim yolda ilerliyorum. Ahlaklı olmak başka bir şey, düz olmak başka bir şey. Galatasaray taraftarı bana nasıl davranırsa davransın başımın üstündeler. Onları yargılayamam. Onları hep sevdim, saygı duydum. Hayatımın bundan sonraki her anında da onları sevmeye devam edeceğim. Beni kötülüğe çekmeye çalışmayın. Hiçbir zaman oralarda olmayacağım. Oralar benim alanım değil. Ben iş yapıyorum, çalışıyorum. Galatasaray'da uzun yıllar kaldım. Bütün benliğimle emek verdim. Şimdi Kocaelispor'dayım. Onlar için çalışıyorum, emek veriyorum, mücadele ediyorum. Hiçbir kötü şeyin arkasından gitmedim, gitmeyeceğim. Yanlışlar gördüm, tepkimi koydum ama siz bunları görmediniz. Ne olursa olsun insanların istediği gibi biri olmayacağım. Galatasaray taraftarının beni karşılamaması veya bana sevgi gösterisinde bulunmaması konusunda canları sağ olsun. Onlar içinden ne geliyorsa öyle davransın. Çünkü ben hayatım boyunca içimden geldiği gibi davrandım. Bundan sonra da Selçuk İnan bu şekilde davranmaya devam edecek."