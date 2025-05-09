Selçuk İnan Görevinden Ayrılıyor

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Selçuk İnan, 1-0 kaybettikleri Corendon Alanyaspor maçının ardından başkanla görüşüp görevinden ayrılacağını açıklayarak, "Buradaki misyonumun tamamlandığını düşünüyorum, yarın başkanımızla da görüşeceğim" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Gaziantep FK 42 puanda kalırken, Alanyaspor ise puanını 38'e çıkararak kümede kalma yolunca çok kritik bir galibiyet aldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, mağlubiyet için üzgün olduklarını söyledi. İnan, "Geçen yıl çok zor bir görevi kabul etmiştim. Bu bir riskti bizim için ama ben hep cesaretli davrandım. Oyuncularımızla, yönetimle, başkanla beraber önemli işler yaptık. Zorlu bir süre yaşadık. Transferleri kendimiz yaptık. Ligde kalmayı neredeyse garantilemiş bir takım olarak Avrupa hesabı yaparken son haftalarda kötü sonuçlar aldık. İnsanların gösterdiği tepkiler bizi üzüyor. Üzülüyorum ama kırılmıyorum. O yüzden yarın başkanımızla da görüşeceğim. Bir şekilde buradaki misyonumun tamamlandığını düşünüyorum. Kısıtlı imkanlara rağmen önemli işler yaptık. Herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP