Selçuk İnan'ın Kocaelispor'u iç sahada 3 maçta gol yemedi, ligin tek takımı oldu - Son Dakika
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Selçuk İnan'ın Kocaelispor'u iç sahada 3 maçta gol yemedi, ligin tek takımı oldu

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Kocaelispor, sezonun ilk 6 haftasında evinde oynadığı 3 maçta gol yemedi ve Süper Lig'de iç sahada kalesini gole kapatan tek ekip oldu. Selçuk İnan'ın takımı, Amed Sportif Faaliyetler, Samsunspor ve Gaziantep FK'yi yenerken 12 puanla 4. sırada bulunuyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, sezonun ilk 6 haftasında iç sahada oynadığı 3 karşılaşmada kalesini gole kapatarak ligin içerde gol yemeyen tek takımı oldu.

Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde sezonun ilk 6 haftasında topladığı 12 puanla 4. sırada bulunan Körfez temsilcisi, bu karşılaşmaların 3'ünü sahasında oynadı.

Kocaelispor, iç sahada karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler, Samsunspor ve Gaziantep FK'yi mağlup ederken bu maçların hiçbirinde kalesinde gol görmedi.

Yeşil-siyahlılar, bu 3 karşılaşmada rakip fileleri 5 kez havalandırırken gönderdiği 39 şutun 12'sinde isabet sağladı. Rakipleri ise 48 şutta 8 isabet bulmasına rağmen gol sevinci yaşayamadı.

Süper Lig'de iç saha maçlarında kalesini gole kapatan tek takım olan Kocaeli temsilcisi, geçen sezon da evindeki bu özelliğiyle öne çıktı.

Yeşil-siyahlı ekip, geçen sezon iç sahada oynadığı 17 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 15 gol atan Kocaelispor, kalesinde 13 gol görürken 7 karşılaşmayı gol yemeden tamamladı.

Geçen sezon iç sahada ligin en az gol yiyen takımı olan Kocaelispor, bu sezon dış sahadaki ilk 3 karşılaşmasında 1 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşarken kalesinde 4 gol gördü, 2 gol attı.

Beraberliği yok

Kocaelispor, geçen sezonun ilk 6 haftasında 2 puan toplarken bu sezon 12 puana ulaştı.

Geçen sezon ilk 6 haftada galibiyet alamayan yeşil-siyahlılar 4 mağlubiyet, 2 beraberlikle periyodu tamamlamıştı.

Bu sezon ilk 6 haftada beraberlik yaşamayan Kocaeli ekibi, 4 galibiyet, 2 mağlubiyet sonucunda 12 puan toplarken 7 gol attı, kalesinde 4 gole engel olamadı.

Kaynak: AA
Gaziantep FKSelçuk İnanKocaelisporSamsunsporSporSon Dakika

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