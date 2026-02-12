Selçuk İnan, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Selçuk İnan, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Selçuk İnan, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
12.02.2026 10:12
Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, 'Yılın Kareleri' oylamasında etkileyici fotoğrafları seçti.

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ve yaşama ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Selçuk İnan, lifebox, AJet ve ROKETSAN'ın sponsorluğundaki yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" fotoğrafını seçen İnan, "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" isimli fotoğrafını seçti."

"Haber" kategorisinde tercihini Erçin Ertürk'e ait "Güneşten kopan" karesinden yana kullanan İnan, "Spor" kategorisinde ise Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru" isimli fotoğrafını oyladı."

İnan, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat" kategorisinde de Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" adlı karelerini tercih etti.

"Gülümseyen çocuğu bulmak gerek"

Selçuk İnan, AA muhabirine, oylamada yer alan fotoğraflardan etkilendiğini söyledi.

Özellikle Gazze'de çekilen fotoğrafların etkileyici olduğunu belirten İnan, "İnsanlık adına düşünmemizi gerektiren fotoğraflar vardı. Bunların son bulması için elimizden ne geliyorsa yapmalıyız. İnsan konuşurken bile zorlanıyor bu fotoğrafları görünce. En kötünün içinde bile gülümseyen çocuğu bulmak gerek. Fotoğrafları çekenleri tebrik ederim." diye konuştu.

"Yılın Kareleri" oylaması"

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Selçuk İnan, Kocaelispor, Spor

