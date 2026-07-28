Selçuk İnan\'dan yıldız futbolcusuna tepki: Kimse Kocaelispor\'dan büyük değildir

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, yeşil-siyahlı futbolcu Habib Keita'nın izinsiz olarak takım kampına katılmamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

''KİMSE KOCAELİSPOR'DAN BÜYÜK DEĞİLDİR''

Profesyonel futbolcuların kulüplerine ve sözleşmelerine saygı duyması gerektiğini vurgulayan Selçuk İnan, "Kimse Kocaelispor'dan büyük değildir." dedi.

''DAHA PROFESYONEL DAVRANMALARI GEREKİYOR''

Keita'nın tavrından hoşnut kalmadıklarını aktaran Selçuk İnan, "Biz Kocaelispor'uz. Bu kulüp için herkes büyük emek veriyor. İçeride de dışarıda da Kocaelispor'u doğru şekilde temsil etmek zorundayız. Futbolcuların artık çok daha profesyonel davranması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

''BİZİMLE OLMAK İSTEMEDİ''

Habib Keita'nın kampa herhangi bir izin almadan katılmadığını belirten Selçuk İnan, "Keita bizimle olmak istemedi. Sürecin nasıl sonuçlanacağını önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz. Profesyonel bir futbolcu kulübüne ve sözleşmesine saygı göstermek zorundadır. Özellikle Kocaelispor gibi büyük bir camiada bu tür davranışlar kabul edilemez." sözlerini sarf etti.