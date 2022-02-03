Selçuklu Belediyespor Bisiklet Takımı Türkiye şampiyonu

Selçuklu Belediyespor Kulübü Bisiklet Takımı, Alanya'da düzenlenen 'Ali Hüryılmaz Türkiye Şampiyonası 1. Etap Yol ve Kreteryum Yarışları'ndan madalya ile dönerek Yıldız Erkekler B Kategrosinde 1. Etap Şampiyonu oldu.

Türkiye Bisiklet Federasyonu faaliyet programında yer alan 'Ali Hüryılmaz Türkiye Şampiyonası 1. Etap Yol ve Kreteryum Yarışları' 31 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasında Alanya'da düzenlendi. Türkiye genelinden çok sayıda kulübün katıldığı şampiyonada Selçuklu Belediyespor Kulübü sporcusu Göktürk Yüzerler, Yıldız Erkekler B Kategorisinde Yol ve Kreteryum yarışlarını ilk sırada tamamlayarak 1.Etap şampiyonluğuna ulaştı. Geçtiğimiz yıl da Türkiye Şampiyonasında aynı kategoride kürsü sevinci yaşayan Göktürk Yüzerler, başarılı performansıyla dikkat çekiyor. Yıldız Erkekler A Kategorisinde mücadele eden bir diğer Selçuklu Belediyespor Kulübü sporcusu Osman Talha Teke ise yarışı üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu. Selçuklu Belediyespor Bisiklet Takımı madalyaların ardından takım klasmanında birinci sırayı aldı.

Başkan Pekyatırmacı'dan tebrik

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı madalya kazanan sporcuları tebrik ederek, "Sporcularımızın emeklerinin karşılığını alması ve başarıları bizleri çok mutlu ediyor. Alanya'da düzenlenen yarışlarda kulübümüzü ve şehrimizi başarıyla temsil ederek madalya kazanan sporcularımız Göktür Yüzerler ve Osman Talha Teke'yi tebrik ediyorum. İnşallah sporcularımızın aynı performansı devam ettirerek Milli Takım'a kadar yükseleceklerine inanıyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA