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Selçuklu Belediyespor'dan Kick Boks'ta 5 madalya - Son Dakika

Selçuklu Belediyespor'dan Kick Boks'ta 5 madalya

30.01.2022 12:13
Selçuklu Belediyespor'dan Kick Boks'ta 5 madalya

Selçuklu Belediyespor Kulübü Kick Boks Takımı, Ordu'da düzenlenen 'Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası'ndan 3 altın ve 2 bronz madalya ile döndü.

Selçuklu Belediyespor Kulübü Kick Boks Takımı, Ordu'da düzenlenen 'Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası'ndan 3 altın ve 2 bronz madalya ile döndü.

Türkiye Kick Boks Federasyonu faaliyet programında yer alan Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası Ordu'da Başpehlivan Recep Kara Spor salonunda düzenlendi. 81 ilden yaklaşık 6 bin sporcunun katılım sağladığı müsabakalarda Selçuklu Belediyespor Kulübü Full Contact kategorisinde 3 altın madalya ve 2 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Gençler Full Contact kategorisinde mücadele eden sporcular Çetin Karapınar, Ebubekir Yıldız ve Neris Zeynep Karadağ finalde karşılaştığı rakiplerini mağlup ederek Türkiye şampiyonu oldu. Gençler kategorisinde mücadele eden bir diğer sporcu Hilal Koçak ise üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Büyükler kategorisinde mücadele eden Milli Sporcu Fatih Koçyiğit ise yarı final müsabakasında rakibine mağlup olarak bronz madalya ile yetindi.

Başkan Pekyatırmacı'dan tebrik

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, şampiyonadan madalya ile dönen sporcuları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti. Başkan Pekyatırmacı, "Gençlerimiz madalyaya doymuyor. Sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA

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Bronz Madalya, Kick Boks, Selçuklu, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Selçuklu Belediyespor'dan Kick Boks'ta 5 madalya - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Selçuklu Belediyespor'dan Kick Boks'ta 5 madalya - Son Dakika
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