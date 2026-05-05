Selçuklu Belediyespor Türkiye Şampiyonası'nda
Selçuklu Belediyespor Türkiye Şampiyonası'nda

05.05.2026 22:58
Konya'nın voleybol takımı, Türkiye şampiyonasında mücadele için heyecan içinde. Şampiyona 1-3 Mayıs'ta Burdur'da.

Konya'daki Selçuklu Belediye spor'un voleybol takımı, Türkiye şampiyonasında mücadele edecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Geçen yıl, spor okulu faaliyetleri kapsamında 27 bin 681 çocuğa spor yapma imkanı sağlayan Selçuklu Belediyespor Kulübü, buradan yetişen ve voleybola yönlendirilen sporcularla Türkiye'de önemli başarılar elde etti.

Bu yıl 26 takımın mücadele ettiği Yıldız Kızlar Voleybol Şampiyonası'nda Konya birincisi olan takım, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından, 1-3 Mayıs'ta Burdur'da düzenlenecek Yıldız Kızlar Türkiye Voleybol Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Takımın antrenörü Gökhan Çakıroğlu, AA muhabirine, yakaladıkları başarıyı sürdürmek istediklerini söyledi.

Yakaladıkları başarıların iyi çalışma ve beraberliğin sonucu olduğunu anlatan Çakıroğlu, "Takımımız, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun düzenlediği şampiyonada 35 takım arasında Konya'yı temsil edecek. Gideceğimiz grupta Burdur, Isparta ve Antalya takımları var. Bu ilk etap maçlarını geçtikten sonra yarı final maçları oynanacak. Kazanan takımlar, Türkiye'deki ilk 16 takım arasına girecek." dedi.

"Bu çocuklar şampiyona için çok büyük emek harcıyor"

Çakıroğlu, takımın 2009 ve 2012 doğumlu sporculardan oluştuğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu çocuklar şampiyona için çok büyük emek harcıyor. Okuldan çıkıp salona geliyor, bazen akşam 20.00'ye kadar çalışıyorlar. Başarımızın en büyük kaynağı, iyi bir aile ortamından geliyor. Bu kız çocuklarına sahip çıkıldı ve büyük bir başarı elde edildi. Heyecan içerisindeyiz. İyi bir başarıyla dönmek istiyoruz. Şampiyonada Vakıfbank, Fenerbahçe ve Eczacıbaşı gibi takımların altyapı oyuncularıyla da karşılaşacağız. Bizim için büyük bir tecrübe olacak."

Takım kaptanı olan 16 yaşındaki Buğlem Gürlek ise yaklaşık 5 yıldır voleybol oynadığını dile getirdi.

Takımın iyi bir uyum yakaladığını aktaran Gürlek, "Bunda beraber olmanın, birbirimizi tanımanın da etkisi var. Rakipler güçlü ama bizim için iyi bir tecrübe olacak. Heyecanlıyız ve hedefimiz için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Takımın yaşça en küçüğü olan 14 yaşındaki Ela Duru da çok çalıştıklarını, ellerinden geleni yaparak istedikleri başarılara ulaşacaklarına inandıklarını söyledi.

Kaynak: AA

