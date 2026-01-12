Selendi Belediyespor 7\'de 7 yaptı

1 mağlup ederek 7'de 7 yaptı ve zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Geçtiğimiz sezon Süper Amatör Küme'den düşen Selendi Belediyespor, yeni sezona etkileyici bir başlangıç yaptı. Ligde oynadığı 7 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Selendi temsilcisi, bu hafta Trazlar Spor deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyetle puanını 21'e yükseltti.

Yarkın Kesiciler, Hüseyin Kara ve Hüseyin Saraç hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmada Selendi Belediyespor'un gollerini 55 ve 65. dakikalarda Yağız Berke kaydetti. Mücadeleyi Selendi Belediye Başkanı Murat Daban da tribünden takip etti.

Selendi Belediyespor'da Ali, 70. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve takımını sahada 10 kişi bıraktı. Buna rağmen üstünlüğünü koruyan Selendi ekibi, sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Öte yandan en yakın takipçisi Uluderbentspor'un deplasmanda Adalaspor ile 2-2 berabere kalmasının ardından Selendi Belediyespor, rakibiyle arasındaki puan farkını 5'e çıkardı. Kalan 3 maçtan 6 puan çıkarması halinde Selendi Belediyespor, rakiplerinin sonuçlarına bakmadan şampiyonluğunu ilan edecek.

Kulüp Başkanı Ömer Karagöz, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Artık son 3 maçımız kaldı. Bu maçlardan 6 puan aldığımız takdirde rakibimizin skoruna bakmadan şampiyon olacağız. Oyuncularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum." dedi.

Selendi Belediyespor, ligin önümüzdeki haftasında deplasmanda Tepeköyspor ile karşılaşacak. - MANİSA