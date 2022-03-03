SEM güreş sporcuları Samsun'dan derecelerle döndü - Son Dakika
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SEM güreş sporcuları Samsun'dan derecelerle döndü

03.03.2022 10:16
SEM güreş sporcuları Samsun'dan derecelerle döndü

Samsun'da düzenlenen Okullar Arası Gençler (A) Grekoromen Güreş müsabakalarından Kayseri SEM sporcuları 2 altın, 1 bronz madalya ile döndü.

Samsun'da düzenlenen Okullar Arası Gençler (A) Grekoromen Güreş müsabakalarından Kayseri SEM sporcuları 2 altın, 1 bronz madalya ile döndü.

24 - 27 Şubat 2022 tarihleri arasında Samsun'da düzenlenen müsabakalar sonucunda Kayseri Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) sporculardan Ahmet Karagülle 67 kg ve Lokman Gül 87 kg'da Türkiye şampiyonu olurken, Ömer Polat 72 kg'da Türkiye üçüncüsü oldu.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; şampiyonadan derecelerle dönen sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

SEM güreş sporcuları Samsun'dan derecelerle döndü

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor SEM güreş sporcuları Samsun'dan derecelerle döndü - Son Dakika


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