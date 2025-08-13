Semedo'dan Taraftara Teşekkür - Son Dakika
13.08.2025 00:12
Fenerbahçe'nin Semedo'su, Feyenoord maçı sonrası taraftar atmosferini övdü ve Benfica'ya hazır olduklarını belirtti.

Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Nelson Semedo, Feyenoord maçının ardından, taraftarın etkileyici bir atmosfer oluşturduğunu belirterek, "Böyle bir atmosfer olduğu zaman yüzde 100'ünüzle değil yüzde 200'ünüzle oynuyorsunuz" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Hollanda ekibi Feyenoord'u 5-2 mağlup ederek play-off oynamaya hak kazandı. Sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinden Nelson Semedo, maçın ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Semedo, "Taraftarlarımıza bugün gösterdikleri destek için teşekkür ediyorum. Etkileyici bir atmosfer vardı. Böyle bir atmosfer olduğu zaman yüzde 100'ünüzle değil yüzde 200'ünüzle oynuyorsunuz. Şampiyonlar Ligi maçı olduğu için hem kulübümüz hem de oyuncular ve taraftarlar adına önemliydi. Benim için şaşırtıcıydı. Çalışmalarımızı sürdürmemiz gerekiyor ki bu atmosferi sezon sonuna kadar koruyabilelim, hem evimizde hem de deplasmanlarda oynadığımız maçlarda bir sürü galibiyet alalım" diye konuştu.

"Sahada en iyisini yapabilecek kalitemiz var"

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun sistemi ne olursa olsun adapte olmaları gerektiğini ve o kalitede olduklarını söyleyen Portekizli oyuncu, "Bizler profesyonel oyuncularız. Hocamız hangi sistemde oynamamızı istiyorsa ona adapte olmalıyız. Bunları saha içinde en iyi şekilde yapmamız gerekiyor ki yapabilecek kalitemiz de var. Archie Brown da bugün harika bir performans gösterdi. Ben de fiziksel olarak bu görevleri yerine getirecek bir oyuncu olduğumu düşünüyorum. Fiziksel olarak da daha iyi olacağım" ifadelerini kullandı.

"Buraya gelmeyi çok istedim ve geldiğim için mutluyum"

Takıma adaptasyon süreciyle ilgili gelen soruyu yanıtlayan tecrübeli futbolcu, "Buraya geldiğim ilk günden itibaren çok iyi şekilde karşılandığımı düşünüyorum. Hem oyuncular hem de kulüpte çalışanlar beni çok güzel karşıladı. Takımda çok sayıda Portekizli konuşan çok insan da var. Fred, Talisca ve Becao Portekizce konuşuyor. Aynı zamanda hocamız da Portekizli. Bu faktörler benim için önemliydi. Adaptasyonumu hızlandırmakta yardımcı oldu. Buraya gelmeyi çok istedim ve geldiğim için de çok mutluyum. Bana gösterilen güvene en iyi şekilde karşılık verebilmek için çok sıkı bir şekilde çalışmak istiyorum" şeklinde konuştu.

"Benfica maçında Fenerbahçe'nin renklerini savunmak için sahada olacağım"

Play-off'ta Fenerbahçe'nin rakibi olan Benfica maçına yönelik de konuşan Nelson Semedo, "Açıkçası ikinci maçı evimizde oynamayı tercih ederdim, bugün olduğu gibi. Feyenoord'a karşı da ilk maçta geriye düşmemize rağmen taraftarlarımızın desteği ve oluşturdukları atmosferle çevirmeyi başardık. Benfica ile hazırlık maçında da oynadık ama o güne göre bugün daha iyi durumda olduğumuzu düşünüyorum. Talisca takıma döndü ve bugün gol de attı. Becao da takıma döndü. Takımımızın fiziksel olarak daha iyi olduğunu düşünüyorum. Benim için de özel bir maç olacak ama ben Fenerbahçe'nin renklerini sahada savunmak için hazırım o maçta" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

