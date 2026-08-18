Senegal Milli Takımı'na Patrick Vieira atandı
Senegal, yeni teknik direktör olarak Patrick Vieira'yı göreve getirdi.
Senegal Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevine Patrick Vieira getirildi.
Senegal Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Patrick Vieira, Senegal A Milli Takımı'nın yeni başantrenörü olarak göreve getirildi. Vieira'nın resmi tanıtım tarihi ve göreve başlama sürecine ilişkin diğer detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacak." denildi.
2026 Dünya Kupası son 32 turunda Belçika'ya elenen Senegal'de teknik direktör Pape Thiaw ile yollar ayrılmıştı.
Kaynak: AA
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