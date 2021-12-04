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Şenol Fidan: "Bundan sonra yolumuza en iyi şekilde devam edeceğiz" - Son Dakika

Şenol Fidan: "Bundan sonra yolumuza en iyi şekilde devam edeceğiz"

04.12.2021 20:53

- Şenol Fidan: "Bundan sonra yolumuza en iyi şekilde devam edeceğiz" Tuzlaspor Teknik Direktörü Şenol Fidan, Adanaspor maçının ardından, "Bundan sonra yolumuza en iyi şekilde devam edeceğiz" dedi.

- Şenol Fidan: "Bundan sonra yolumuza en iyi şekilde devam edeceğiz"

ADANA - Tuzlaspor Teknik Direktörü Şenol Fidan, Adanaspor maçının ardından, "Bundan sonra yolumuza en iyi şekilde devam edeceğiz" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Tuzlaspor deplasmanda Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonunda açıklamada bulunan Tuzlaspor Teknik Direktörü Şenol Fidan, "Adanaspor'u analiz ettiğimizde Sait Hoca'dan öncesi ve sonrası olarak ikiye ayırmak lazım. Sait Hoca geldikten sonra sitemi değiştirdi. Oyunda agresif bir yapıları var. Hafta içinde inceleyip analiz ettik. Bizim geriden çıkışlarımızda agresif baskı yapacaklarını biliyorduk. Biz de ona göre önlem aldık. Zaman zaman orta sahadan çıkış yaptık. 30 dakikaya kadar bizim gol pozisyonlarımız olduğunu ve gol atma ihtimalimizin yüksek olduğunu düşünüyorum. 30 dakikadan sonra yaptığımız basit top kayıpları ve Adanaspor seyircisinin desteği rakibimizi oyunda tuttu. Onun neticesinde basit bir top kaybından penaltı oldu. Penaltıyı kurtardık ama saha içindeki tavrımız biraz kaos futboluna gidiyordu. Devamlı mücadele vardı. İkinci yarı özellikle bu anlattığı kaos futbolu mücadeleci oyunu yükselmiş oldu" dedi.

"İnşallah bundan sonra yolumuza en iyi şekilde devam edeceğiz" diyen Fidan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bence ilk penaltı, penaltıydı. İkincisi bence biraz basit geldi. Ama hakemin takdiri. Benin anlayışım devamlı oyun içerisinde kalmak. Oyun içerisindeki eksiklerimizi fazlalıklarımızı gidermek üzere. Hakemler de kendi işlerini yaptıklarında her şey daha güzel olacak diye düşünüyorum."

Şenol Fidan: Bundan sonra yolumuza en iyi şekilde devam edeceğiz
Şenol Fidan: Bundan sonra yolumuza en iyi şekilde devam edeceğiz
Şenol Fidan: Bundan sonra yolumuza en iyi şekilde devam edeceğiz
Şenol Fidan: Bundan sonra yolumuza en iyi şekilde devam edeceğiz

Şenol Fidan, Tuzlaspor, Adanaspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şenol Fidan: 'Bundan sonra yolumuza en iyi şekilde devam edeceğiz' - Son Dakika Spor


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