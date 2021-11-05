- Şenol Fidan: "Futbolcularım sahada net bir görüntü verdi"

İSTANBUL - Tuzlaspor Teknik Direktörü Şenol Fidan, futbolcuların Denizlispor maçında gösterdiği performansla ilgili, "Futbolcu kardeşlerim 90 dakika sahada ne istediğini bilen bir görüntü verdi" diye konuştu.

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Tuzlaspor evinde Denizlispor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Tuzlaspor Teknik Direktörü Şenol Fidan, önemli bir maça çıktıklarını ifade ederek, "3-0 gibi net bir galibiyet bizi mutlu etti. Skorun yanında beni ayrıca mutlu eden taraf 3 gün olmasına rağmen Tuzlaspor'da sahaya verdiğimiz teorik bilgilerle beraber, futbolcu kardeşlerim 90 dakika sahada ne istediğini bilen bir görüntü verdiği. Biz bu organizasyonda play-off'un içinde olacağımızı düşünüyorum. Futbolcu kardeşlerime teşekkür ediyorum" dedi.