Şenol Fidan: "İleride top tutma anlamında negatif olduk" - Son Dakika
Üye Girişi

Şenol Fidan: "İleride top tutma anlamında negatif olduk"

01.04.2022 22:42
Şenol Fidan: "İleride top tutma anlamında negatif olduk"

Tuzlaspor Teknik Direktörü Şenol Fidan, Ümraniyespor maçının ikinci yarısında savunma anlamında iyi olsalar da ileride top tutamadıklarını ve rakibin üzerlerine gelmesini kolaylaştırdıklarını söyledi.

Tuzlaspor Teknik Direktörü Şenol Fidan, Ümraniyespor maçının ikinci yarısında savunma anlamında iyi olsalar da ileride top tutamadıklarını ve rakibin üzerlerine gelmesini kolaylaştırdıklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Tuzlaspor, konuk ettiği Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tuzlaspor Teknik Direktörü Şenol Fidan, "Mili arada yaptığımız çalışmalarda Ümraniyespor'ın pas takımı olduğunu biliyorduk. Recep hocayla daha önce mesai yapmışlığımız da var. Kendi adımıza onları nasıl durduracağımızın planlarını yaptık. 4'lü defans anlayışından 5'li defans anlayışına geçtik. Onların bu asistçi adamlarının koşu yapmasını engelledik. Hızlı toplarla golü bulmayı düşündük. Bunu ilk yarıda başardık. İkinci yarıda bizim için iyi gitmeyen şey, defansif anlamda iyi şeyler yapsak da ileride topu tutma anlamında negatif olduk ve Ümraniyespor kaptığı toplarla üstümüze geldi. 1-0 koruma adına daha iyi olabilirdi, ilerideki arkadaşlarımız top tutsaydı. Bu maçı alsaydık hedefimiz olan 43-44 puana yaklaşacaktık. Yediğimiz penaltı da ucuz oldu diye düşünüyorum ama futbolda bunlar var. Bundan sonraki maçlarda Ümraniyespor'a başarılar diliyorum" cümlelerine yer verdi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Tuzlaspor-Ümraniyespor maçının ardından Tuzlaspor-Ümraniyespor maçının ardından Recep Uçar: '1 puan beni mutlu etmedi' Recep Uçar: '1 puan beni mutlu etmedi'

Ümraniyespor, Şenol Fidan, Spor Toto, Tuzlaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şenol Fidan: 'İleride top tutma anlamında negatif olduk' - Son Dakika


Son Dakika
22:42 Kadınlar, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kupayı ülkemize getirdi
22:39 Müstakil bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuktan geriye birkaç oyuncak kaldı
22:24 88 yıl sonra Ayasofya-i Kebir Camii'nde ilk teravih namazı kılındı, meydan doldu taştı!
22:16 Ermenista'nın SİHA'larına verdiği isim sosyal medyada dalga konusu oldu
22:02 6 gün önce evden çıkmıştı! 19 yaşındaki gençten haber alınamıyor
21:54 Ethem Sancak'ın istifasını verdiği iddia edildi!
21:49 Beşiktaş taraftarı, Vodafone Park'a akın etti!
21:28 Sevim Emre, Cüneyt Arkın'ın kitaplarını toplattırmaktan vazgeçtiğini ifade etti
21:09 Messi'yi gönderecek olan PSG, daha bomba bir transfer yapıyor
21:02 OGM, hafta sonu için "Orman yangını riskimiz yüksek" uyarısında bulundu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 22:48:29. #1.12#
SON DAKİKA: Şenol Fidan: "İleride top tutma anlamında negatif olduk" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement