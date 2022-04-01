Şenol Fidan: "İleride top tutma anlamında negatif olduk" - Son Dakika

Tuzlaspor Teknik Direktörü Şenol Fidan, Ümraniyespor maçının ikinci yarısında savunma anlamında iyi olsalar da ileride top tutamadıklarını ve rakibin üzerlerine gelmesini kolaylaştırdıklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Tuzlaspor, konuk ettiği Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tuzlaspor Teknik Direktörü Şenol Fidan, "Mili arada yaptığımız çalışmalarda Ümraniyespor'ın pas takımı olduğunu biliyorduk. Recep hocayla daha önce mesai yapmışlığımız da var. Kendi adımıza onları nasıl durduracağımızın planlarını yaptık. 4'lü defans anlayışından 5'li defans anlayışına geçtik. Onların bu asistçi adamlarının koşu yapmasını engelledik. Hızlı toplarla golü bulmayı düşündük. Bunu ilk yarıda başardık. İkinci yarıda bizim için iyi gitmeyen şey, defansif anlamda iyi şeyler yapsak da ileride topu tutma anlamında negatif olduk ve Ümraniyespor kaptığı toplarla üstümüze geldi. 1-0 koruma adına daha iyi olabilirdi, ilerideki arkadaşlarımız top tutsaydı. Bu maçı alsaydık hedefimiz olan 43-44 puana yaklaşacaktık. Yediğimiz penaltı da ucuz oldu diye düşünüyorum ama futbolda bunlar var. Bundan sonraki maçlarda Ümraniyespor'a başarılar diliyorum" cümlelerine yer verdi. - İSTANBUL