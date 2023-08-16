Şenol Güneş'ten transfer açıklamaları - Son Dakika
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Şenol Güneş'ten transfer açıklamaları

Son Güncelleme: 16.08.2023 19:15

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Neftçi Bakü maçı öncesi yaptığı basın toplantısında transferle ilgili açıklamalarda bulundu. Güneş, geçen sezon Galatasaray'da oynayan Rashica hakkında olumlu görüşlerini dile getirirken, eski öğrencisi Talisca'nın transferiyle ilgili ise olumsuz bir tablo olduğunu belirtti. Ramos hakkında ise bilgisi olmadığını söyleyen Güneş, oyuncunun kariyerinin iyi olduğunu ve gündemde olmadığı sürece konuşamayacağını ifade etti.

Süper Lig devi Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Neftçi Bakü karşılaşması öncesi basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"YÖNETİMİ TEBRİK EDİYORUM"

Geçen sezonu Galatasaray'da geçiren Rashica hakkında konuşan Güneş, ''Rashica, geçen sezon gayet iyi oynadı. Başarılı oldu. Aldığımız bilgilere göre baktığımızda karakterli, yetenekli bir oyuncu. Bugün gelemeyecek ama bize katılımını sağlamış olduk. Yönetimi tebrik ediyorum" dedi.

"TALISCA BU GÜNE KADAR OLUMSUZDU"

Eski öğrencisi Talisca'ya da değinen Güneş, "Talisca ile söyledim, istekler ve gerçekler arasındaki fark çok basitti. O günkü konuşmamda herhalde izah edemedim. Özlemi olduğunu, o zaman buraya gelmesini gerektiğini söylediğimde onun bir resmi teklif olmadığını herkes bilir. Sadece sohbet içerisinde konuştuk. Gerçekleşmesi mümkün olmayan bir transfer dememin sebebi. Biz de sıcak bakarız ama bugüne kadar hep olumsuzdu. Ama öyle bir şey olursa değerlendirilir ama şu anda öyle bir şey yok" dedi.

"RAMOS'U BİLMİYORUM"

"Ramos'u bilmiyorum. Sürekli gazeteler yazıyor. Bildiğim kadarıyla Amerika'ya gidecekti, sonra Arabistan'a, sonra Türkiye olabilir dediler. Son durumunu bilmiyorum. Kendisini ispatlamış bir oyuncu. Daha önce bize Pepe de geldi. Bunlar uzun yıllar futbol oynamış, kariyeri iyi olan. Markalaşmış oyuncular. Bir şey söylemem doğru değil. Şu anda gündemde olmadığı için bir söyleyemiyorum, olduğu zaman konuşuruz.''

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