Serbest Dalış Rekortmenleri Fethiye'de Antrenman Yapıyor - Son Dakika
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Serbest Dalış Rekortmenleri Fethiye'de Antrenman Yapıyor

Serbest Dalış Rekortmenleri Fethiye\'de Antrenman Yapıyor

Birgül Erken, Alexey Molchanov ve Ana Giselle Kafie, Yunanistan'da düzenlenecek Serbest Dalış Dünya Şampiyonası öncesi antrenmanlarını Fethiye'de sürdürüyor. Sporcular, Kumburnu Plajı'nda farklı kategorilerde dalış antrenmanı yaparak çalışmalarını sürdürdü. Milli sporcu Birgül Erken, amacın Türk bayrağını dünya sıralamasında en üst sıralarda dalgalandırmak olduğunu belirtirken, Ana Giselle Kafie ise derinliğe önem verip yarış zamanı geldiğinde ineceği metreye karar vereceğini ifade etti.

10.06.2024 18:07
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Serbest dalış rekortmenleri Birgül Erken, Alexey Molchanov ve Ana Giselle Kafie dünya şampiyonası öncesi antrenmanlarını Fethiye'de sürdürüyor.

Yunanistan'da düzenlenecek 8. Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'na hazırlanan rekortmen sporcular, Ölüdeniz Mahallesi, Kumburnu Plajı'nda farklı kategorilerde dalış antrenmanı yaptı.

Sporcular plajda yaptıkları esneme hareketlerinin ardından nefes ve dalış çalışmalarını 50 metre derinlikte gerçekleştirdi.

Serbest dalış rekortmeni milli sporcu Birgül Erken, çalışmalarını 13 Haziran'a kadar ilçede sürdüreceklerini, derin dalıcılar olarak zorlu bir yolda olduklarını söyledi.

Erken, amaçlarının dünya sıralamasında Türk bayrağını en üst sıralarda dalgalandırmak olduğunu kaydetti.

Filipinler'den sonra Ölüdeniz'de su sıcaklığının soğuk olduğunu ifade eden Ana Giselle Kafie ise şampiyonaya en iyi şekilde hazırlanacağını anlatarak, derinliğe önem verip yarış zamanı geldiğinde ineceği metreye karar vereceğini dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Serbest Dalış Rekortmenleri Fethiye'de Antrenman Yapıyor - Son Dakika

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