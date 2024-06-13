Serbest Dalış Şampiyonu Alexey Molchanov, Fethiye'de Yamaç Paraşütüyle Uçtu - Son Dakika
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Serbest Dalış Şampiyonu Alexey Molchanov, Fethiye'de Yamaç Paraşütüyle Uçtu

Yunanistan'da düzenlenecek olan 8. Serbest Dalış Dünya Şampiyonası öncesi antrenman yapan serbest dalış şampiyonu Alexey Molchanov, Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Babadağ'da yamaç paraşütüyle uçuş gerçekleştirdi. Molchanov, Ölüdeniz'in muhteşem manzarası ve Babadağ'ın eşsiz uçuş deneyimiyle çok etkilendiğini belirtti.

13.06.2024 16:33
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Yunanistan'da düzenlenecek 8. Serbest Dalış Dünya Şampiyonası öncesinde antrenman için Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan serbest dalış şampiyonu Alexey Molchanov, yamaç paraşütüyle uçuş yaptı.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1900 metrelik pistine çıkan Molchanov, hazırlıkların ardından pilot Murat Binici ile yarım saatlik ucuşun ardından Belcekız Plajı'na indi.

Yamaç paraşütü deneyimine ilişkin görüşlerini paylaşan Molchanov, "Ölüdeniz'in muhteşem manzarası ve Babadağ'ın sunduğu eşsiz uçuş deneyimi beni çok etkiledi. Denizlerin derinliklerinden gökyüzünün yükseklerine çıkmak harika bir duygu." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Serbest Dalış Şampiyonu Alexey Molchanov, Fethiye'de Yamaç Paraşütüyle Uçtu - Son Dakika

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