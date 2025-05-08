Serdal Adalı Beşiktaş\'taki ilk ayrılığı duyurdu

Süper Lig devi Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulüpte pazar günü yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

KASAYA 5 MİLYON EURO GİRECEK

Adalı, sezon başında Rio Ave'ye kiralanan Demir Ege Tıknaz'ın bonservisini Portekiz ekibinin alacağını söyledi. Rio Ave, Beşiktaş'a genç futbolcunun bonservisi için 5 milyon euro ödeme yapacak.

4 GOLE KATKI SAĞLADI

Beşiktaş altyapısından yetişen 20 yaşındaki futbolcu, bu sezon Rio Ave'de 31 maça çıkarken 2 gol ve 2 asist kaydetti. Adalı konuya ilişkin, "Rio Ave, Demir Ege Tıknaz'ın opsiyonunu kullanacak. Başka bir takıma satış için anlaşmışlar." dedi.