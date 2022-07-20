Serdar Saatçı: "Beşiktaş ile yaşayan herkesten özür dilerim" - Son Dakika
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Serdar Saatçı: "Beşiktaş ile yaşayan herkesten özür dilerim"

20.07.2022 12:50
Serdar Saatçı: "Beşiktaş ile yaşayan herkesten özür dilerim"

Beşiktaşlı futbolcu Serdar Saatçı, hazırlık maçında oyundan alınmasıyla başlayan sürecin ardından Beşiktaş camiasından özür diledi.

Beşiktaşlı futbolcu Serdar Saatçı, hazırlık maçında oyundan alınmasıyla başlayan sürecin ardından Beşiktaş camiasından özür diledi.

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Serdar Saatçı, Avusturya kampında Viktoria Plzen ile oynanan hazırlık maçında gösterdiği yetersiz performansın ardından Valerien Ismael tarafından oyundan alınmış ve buna tepki göstermişti. Ardından kadro dışı bırakılan Saatçı, özür diledi. Sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada genç futbolcu, şu ifadelere yer verdi:

"On yaşımda özkaynak düzeninden başlayarak bugüne kadar tüm yaş kategorilerinde Beşiktaş formasını giymekten her zaman onur duydum.

Milli takımlara kadar yükselmeme vesile olan, şampiyonlar ligi sahnesinde kendimi gösterme fırsatı veren şanlı Beşiktaş formasını temsil ederken hiçbir zaman şerefinle oyna hakkınla kazan ilkesinden de ödün vermedim. Siyah-beyaz formanın ağırlığını her zaman üstümde taşıdım.

Son günlerde üzerimde oluşan yanlış algıdan dolayı bu açıklamayı yapmak istedim. Başta büyük Beşiktaş taraftarı olmak üzere başkanımız Ahmet Nur Çebi'den yönetim kurulumuzdan hocamız ve teknik ekibimizden tüm takım arkadaşlarımdan Beşiktaş'ta çalışan ve Beşiktaş'la yaşayan herkesten özür dilerim."

Bu arada Serdar Saatçı, Ismael tarafından İspanya'da yapılacak kampın kadrosuna dahil edilmedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Valerien Ismael, Avusturya, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Serdar Saatçı: 'Beşiktaş ile yaşayan herkesten özür dilerim' - Son Dakika

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