Serdar Topraktepe: Gençlerimizi kazandık - Son Dakika
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Serdar Topraktepe: Gençlerimizi kazandık

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Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Kasımpaşa maçında genç futbolculara şans vererek onları kazanmak istediklerini belirtti. Maçta net pozisyonlar yakalayan genç oyuncuların performansından memnun olduğunu söyleyen Topraktepe, Beşiktaş'ın her maça kazanmak için çıktığını ve aynı zamanda genç oyuncularını da kazandıklarını ifade etti.

26.05.2024 21:44
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- Serdar Topraktepe: "Gençlerimizi kazandık"

İSTANBUL - Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Kasımpaşa karşısında genç futbolculara şans vererek onları kazanmak istediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup olarak sezonu 56 puanla altıncı sırada tamamladı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, "Kupa maçını atlattıktan sonra bu maçta daha tam kadroyla çıkabilirdik ama ufak tefek sakatlıkları olanlar vardı. Bu kadroyla çıkmamıza rağmen genç arkadaşlarımızın net pozisyonları vardı. 2-3 gol kaçırdık. Yediğimiz gol gençlerimizi tedirgin etti. Sonlara doğru berabere olabilirdi. Beşiktaş her maça kazanmak için çıkar ama bir taraftan da gençlerimizi kazandık" ifadelerini kullandı.

Serdar Topraktepe: Gençlerimizi kazandık
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Serdar Topraktepe: Gençlerimizi kazandık - Son Dakika

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